Ramírez Cuevas: Medios de comunicación no deben decidir qué deben o no escuchar los ciudadanos

Los medios de comunicación y las plataformas digitales no deben tomarse la atribución de decidir qué información deben escuchar o no los ciudadanos, consideró el coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

En su participación en la mesa "Desinformación y libertad de expresión en el México contemporáneo" del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, Ramírez Cuevas expresó su preocupación porque los medios de comunicación puedan interrumpir la difusión de mensaje o una noticia porque ellos lo califican de falso.

“(vivimos) el momento en el que los medios de comunicación y las plataformas deciden cerrar la transmisión del presidente de los Estados Unidos (Donald Trump), hoy ex presidente (sic), porque consideraron que lo que estaba emitiendo eran mentiras, eran fake news, pero a mí me preocupa así como decía Hugo (Rodríguez) de que Twitter no se puede arrogar esa autoridad decir qué es falso, qué es verdadero, me preocupa que los medios de información puedan definir qué deben escuchar los ciudadanos y qué no deben ver y escuchar”, expuso.

En el diálogo con Hugo Rodríguez, Director de Políticas Públicas de mercados hispanos hablantes de Twitter, Ramírez Cuevas señaló que los ciudadanos deben escuchar todos los mensajes de los políticos y gobernantes, así sean mentiras para poder juzgar y tomar una decisión informada.

“Tenemos que ir a una sociedad donde todos seamos adultos y responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, y en ese sentido si un político, un gobernante dice mentiras que las escuchen los ciudadanos, y que las juzguen los ciudadanos, no los medios, y no a la censura previa, porque es muy peligroso en ese debate que alguien se arrogue la autoridad moral de decir y censurar tanto las plataformas, como los medios, en este caso las transmisiones en vivo de las televisoras y de la radio y de las plataformas”, indicó.

El funcionario federal explicó que la desinformación y las fake news deben enfrentarse con más información para los ciudadanos.

“La desinformación sólo se puede combatir con más información, y así que si existe la manipulación de algunos medios de comunicación sólo con más información y debate público se va a poder contrarrestar las malas informaciones o esta desinformación, hay que abonar por la libertad, hay que abonar por el derecho de los ciudadanos a estar informados, e incluso de las fake news para estar prevenidos, y tener la capacidad y la vacuna social y mediática para contrarrestar estas”, indicó.

Por su parte, Hugo Rodríguez explicó que Twitter no promueve, ni vende ni coordina discusiones a favor o en contra en la red social.

“Debemos que ser muy cuidadosos en tildar crítica como ‘orgánica’ o ‘inorgánica’, la coordinación se da de los dos lados, se puede dar para apoyar un movimiento o se puede dar para denostar un movimiento, y el problema es que si seguimos polarizados y nos etiquetamos en conversaciones de yo soy ‘pro’ o soy ‘anti’, todo lo que cae en el otro lado automáticamente lo asumo como falso, como automatizado, como robotizado, coordinado, etcétera, y eso es un riesgo porque entonces ni siquiera entramos en la conversación”, comentó.

Por Paris Alejandro Salazar