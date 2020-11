¿Pandemia es culpable de toda tu ansiedad?

El uso excesivo de redes sociales y aparatos tecnológicos está trastornando la vida e higiene de sueño de niños, adolescentes y adultos. Se trata de una adicción que se recrudece durante el confinamiento y la emergencia sanitaria, que genera alteraciones en las relaciones interpersonales e inhibe la capacidad para absorber conocimientos en las clases virtuales.

El investigador educativo Anuar Reza Olvera, en entrevista con El Heraldo de México advierte que el nivel de ansiedad que están padeciendo las personas no solo es culpa de la pandemia mundial COVID-19.

Tu cuerpo se vuelve dependiente a la generación de estos neurotransmisores. Se calcula que una persona adulta revisa sus redes sociales en promedio entre 150 y 200 veces al día. Hay personas que no lo revisan nunca, pero hay otras que lo revisan más de mil”.

El cuerpo se vuelve dependiente de estar revisando las redes sociales y obtiene satisfactores artificiales con cada ‘like’ en las publicaciones en Internet y redes sociales.

El especialista en Calidad Educativa y miembro de Grupo Capita explica que las familias deberían contar también con sus propios botones de emergencia para romper cadenas de comportamientos destructivos ocasionados por el abuso de la tecnología. Reza Olvera le llama el ‘antídoto TNT’.

“Es TNT, una medida consciente para contrarrestar la adicción a las redes sociales y las reacciones en nuestro cuerpo. No es otra cosa que la ‘No tecnología’, conscientemente asignar unos minutos al día en el que decidamos conscientemente de forma individual, en pareja o en familia no tener contacto con los dispositivos tecnológicos para desintoxicar el cuerpo o ayudarlo a liberarse de la segregación de estos neurotransmisores.

No es algo abstracto, conceptual, es físico y químico, pero si no se le presta atención a la desintoxicación, higiene de sueño, ejercicio, alimentación nutricional, tiempo de meditación e interacción social de calidad no se tiende más que a preservar niveles químicos inadecuados que derivan en ansiedad crónica, depresión y neurosis, cuyo resultado son situaciones adversas en la salud y en las relaciones sociales”.