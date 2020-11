Acuden primeros voluntarios de CDMX para aplicarse vacuna china CanSino

Adultos mayores, adultos y jóvenes acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” para participar como voluntarios, en la etapa experimental de la aplicación de la vacuna china CanSino y ser parte de la solución para terminar con la pandemia.

A pesar de que en los accesos al nosocomio les informaron que no tenían ninguna indicación ni datos sobre el proceso, y no les permitieron ingresar, los aspirantes señalaron que no se darán por vencidos porque tienen un deber como ciudadanos, de aportar su granito de arena.

La llegada de los voluntarios se dio luego de que, el jueves, autoridades de salud, y del Gobierno de la Ciudad de México, anunciaron que este viernes, iniciaría la aplicación de cinco mil dosis de la vacuna experimental fase 3 contra Covid-19

Foto: Leslie Pérez

Alejandro Reyes, estudiante de Economía, aseguró que su interés por participar en esta etapa, se debe a que es el momento de acabar con la incertidumbre y el temor que provoca el Sars-Cov2.

“Creo que hay mucha gente con miedo, inseguridad e incertidumbre sobre la vacuna y entonces mi deber como ciudadano para aportar es siendo voluntario ya que al final estos estudios se necesitan para saber qué tan eficiente es la vacuna”, aseguró

Aunque se fue con la desilusión de no recibir ningún tipo de atención, Iván Hugo Salcedo, de 28 años, maestro de Ciencias en una secundaria pública, señaló que estará atento a que se presente la oportunidad de participar en algún proceso de prueba.

Expuso que su interés por reclutarse en esta etapa experimental, es tener mayor protección para su familia y para terminar con los contagios, por lo que, aunque exista el riesgo de alguna reacción, confía más en su solución.

“No, porque mire, yo soy maestro de ciencias, entonces realmente, yo confío mucho en la parte de los procedimientos y yo sé que es experimental y puede contraer un riesgo pero confío en que sean mínimos. Toda vacuna tiene una reacción y esta no está exenta pero espero no sean graves”, manifestó.

Foto: Leslie Pérez

Acompañada de su marido, Yadira Rodríguez indicó que prefiere probar el procedimiento de inmunización, porque el peligro que representa el Covid-19, es mayor.

“Desde el momento en que esta la enfermedad, tan latente y el riesgo de todos modos lo corremos, pienso yo, entonces porque no tomar esta prevención o ayuda

Con 68 años a cuestas, de Julio Valenzuela, reconoció que, por un lado, le da miedo por los efectos que pudiera tener la propuesta de CanSino, pero expuso que es bueno que se hagan las pruebas para que si esto es una cosa seria poder promover que se termine el Covid, ya que durante los últimos meses ha estado encerrado en su casa.

“He vivido resguardado totalmente, con mucho cuidado y restringiendo las actividades; atendiendo las indicaciones”, expuso

Felipe Montaño, trabajador del volante, expuso que con la vacuna experimental busca tener una seguridad con toda la ciudadanía y estar mejor.

“No me da temor, es por el bien de todos”, aseguró tajante.

Todos los aspirantes a voluntarios, coincidieron en que buscarán las diversas alternativas que se tengan e insistirán en participar en las fases experimentales de las diversas vacunas que adquirió nuestro país.

Foto: Leslie Pérez

Por: Jorge Almaquio García