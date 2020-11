Universidad Autónoma de Nayarit se queda otra vez sin dinero para pagar salarios 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) nuevamente se quedó sin recursos para cumplir con el pago de salarios y prestaciones de fin de año a académicos y trabajadores, aduciendo que es insuficiente el subsidio estatal y federal que recibe cada año.

Mediante un oficio (RUAN/645/20), enviado a los directores de las diferentes Unidades Académicas, el rector universitario, Jorge Ignacio Peña González informó que ya no se cuenta con recursos para pagar las próximas quincenas.

"Como desde el 2014, el presupuesto asignado a nuestra institución a través del subsidio federal y estatal no es suficiente para cubrir el pago de nómina a los trabajadores universitarios en activo, así como para realizar las aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones. Desafortunadamente este año no es la excepción por lo que me permito informarle que ya no se cuenta con recursos disponibles para el pago de las quincenas correspondientes a noviembre y diciembre, así como las prestaciones no cubiertas y las denominadas de fin de año", justificó.

El costo mensual para el personal académico de base es de 21 millones 413 mil 477 pesos; el del personal académico Promep es de 7 millones 112 mil 500 pesos; para salarios de mandos medios y superiores, el monto total mensual es de 8 millones 560 mil 621 pesos; y para el personal administrativo 11 millones 42 mil 836 pesos, con aguinaldos de 40 días -95 millones 365 mil pesos- y otras prestaciones vigentes.

Según datos de la página de transparencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para este 2020, la Autónoma de Nayarit tendría como subsidio federal mil 480 millones 636 mil 379 pesos y 272 millones 710 mil 588 pesos estatal, además de 1 mil 753 millones 346 mil 967 pesos de otras aportaciones públicas.

Sin embargo el convenio de aportaciones establece que el cumplimiento de las ministraciones mensuales estarían sujetas a la disponibilidad presupuestaria, y a las reservas y políticas de austeridad establecidas para las entidades públicas.

Hasta el 31 de octubre de este 2020 la SEP ministró 1 mil 480 millones 636 mil 379 pesos, con lo que no tendría deuda con la Universidad y estaría pendiente de depositar la ministración de noviembre y diciembre - 177 millones 662 mil 800 pesos y 19 millones 787 mil 579 pesos- según lo declarado en la plataforma de transparencia.

También al corte del 31 de octubre, la plataforma refiere que el monto total ministrado por el estado hasta esa fecha fue de 1 mil 753 millones, 346 mil 967 pesos, sin pendientes.

Para hacer válidas las ministraciones, la UAN, y los gobiernos Federal y Estatal acordaron diversas cuestiones para la ejecución subsidial del 2020, como que la universidad realizaría acciones necesarias para garantizar su sustentabilidad financiera, además de contar con un plan de austeridad y ahorro.

También acordaron que la SEP podría suspender la ministración de los recursos federales cuando el estado no realizara el depósito de los recursos financieros que le correspondían aportar para la universidad, en un lapso de cinco días hábiles posteriores a la aportación Federal.

En cuanto a los compromisos de la Universidad, la plataforma refiere que ha cumplido solo con dos referencias de los acuerdos, hasta el momento: Abrir y mantener una cuenta bancaria específica para recibir los recursos financieros qué le otorgan la SEP y el Ejecutivo Estatal; y contar con un plan de austeridad y ahorro.

Sin embargo la UAN ha presentado los informes trimestrales de los subsidios ordinarios ejercicios.

Por: Karina Cancino