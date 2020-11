Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 12 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 12 de Noviembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este jueves, en la materia de Artes aprenderás como se lleva a cabo el proceso de evaluación de resultados obtenidos ante público en relación con la presentación de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar.

Para Vane fue un gran reto, ya que personas es diversa en cuanto a sus habilidades. Para entender un poco mejor el trabajo en equipo, observa el siguiente video del minuto 06:25 al 08:34.

Aprende con los otros 1

Es muy importante lo que vimos en el video. Ya que, como bien dicen, no siempre podemos escoger con quien trabajar y debemos ser flexibles para adaptarnos con quienes formen parte del equipo.

Cuando estás colaborando con tu familia, tienes la mejor de las oportunidades para convivir con ellos, a la par que van construyendo juntos, un bien colectivo. Así fue como lo hizo Lionel en su proyecto de montaje, observa su video.

Proceso de montaje de Lionel

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Lenguaje aprenderás a adentrarte en el análisis de las letras para comprender el contenido de canciones o textos líricos, e identificarás figuras y recursos lingüísticos propios a tu tradición y tu lengua.

¿Qué hacemos?

México, tiene una gran riqueza cultura, cuenta con una gran cantidad de tradiciones, costumbres y lenguas, de las cuales actualmente se reconocen 364, incluidas sus variantes.

Nuestra cultura va de la mano con la naturaleza, que define nuestra cosmovisión. La vida está ligada a la madre tierra, porque satisface nuestras necesidades. Imagina que en la mano tengo una caja, me la dio un poeta.

Estaba yo paseando a mi perro Chinicuil por la plaza del pueblo donde vive mi abuela. Chinchuil divisó a un vendedor de elotes y, como le encantan los elotes, se echó a correr hacia el vendedor. A mí se me zafó la correa de la mano. Empecé a perseguir a Chinicuil mientras gritaba: “Detengan a ese can come elotes”. En mi carrera enfebrecida choqué con un joven muy chaparrito y muy flaquito que llevaba cargando un montón de hojas en las que estaban escritas muchas palabras. “¡Mis poemas! ¡Se me cayeron mis poemas!”, dijo el joven. “Perdón, perdón por chocar con usted, es que Chinicuil es un salvaje devorador de mazorcas”, le dije para tranquilizarlo. “Ahora tendrás que ayudarme a componer lo que rompiste”. Y me dio todas algunas palabras metidas en una caja.

El poeta quiere que compongas sus poemas.

Algunas de las palabras que están en la caja son: árbol, pájaro, corazón, alma, agua, rumor, destello, crujir, ramas y melodía.

Ese poeta lo que quiere es que tú también te conviertas en poeta y escribas tu propio poema con las palabras que él te regaló. ¿Sabes cómo hacerlo?

¡Las palabras son de todos! y cada quien escribirá algo diferente, aunque use las mismas palabras. Tú también aprenderás a escribir el tuyo.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria