Indiferencia de AMLO ante inundaciones es una ofensa: Elsy Lydia Izquierdo

El pasado 10 de noviembre, durante su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene su conciencia tranquila, esto ante las críticas por la situación en el sureste mexicano, donde hay 35 mil casas afectadas por las inundaciones.

Sin embargo, está y la postura de indiferencia del mandatario nacional ha defraudado a los tabasqueños, al grado de que hay un sentimiento de decepción por haber emitido un voto para él, así lo ha confesado Elsy Lydia Izquierdo, diputada del PRD en el Congreso de Tabasco.

La legisladora local habló en entrevista durante el noticiero matutino de El Heraldo Radio con Sergio y Lupita, en donde destacó que es lamentable que el líder responsable de la llamada Cuarta Transformación de México deje en condiciones deplorables a las personas que viven en el estado que el creció.

A pesar de que AMLO prometió un plan integral en cuatro etapas para solucionar el problema de inundaciones en Tabasco, mediante un "caudal ecológico y de protección civil", que atravesará las zonas de Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, el mandatario reprochó que exista una campaña mediática para decir que su gobierno no está haciendo nada.

Al respecto, la legisladora de Tabasco aseguró que lo importante es ver tangible el apoyo a esta entidad y a los damnificados que lo han perdido todo, y de lo contrario, sólo es evidente una falta de empatía por parte del mandatario federal, quien ha ofendido a los tabasqueños.

No lo digo yo, lo dice el pueblo de Tabasco, ha sido una ofensa para los tabasqueños y es muy lamentable que no hubo solidaridad, y no con nosotros porque somos de partido oposición, pero a la gente no le debe hacer esto", puntualizó.