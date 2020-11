FelizCumpleañosAMLO así organizan la serenata con sana distancia a López Obrador

En redes sociales grupos de ciudadanos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron a organizar una serenata en Palacio Nacional con motivo de sus cumpleaños.

Distintas cuentas en donde se pidió a la gente acudir a la media noche de este jueves para viernes a Palacio Nacional y así celebrar al mandatario sus 67 años de vida.

En la convocatoria se lee: “Jueves 12 de noviembre a las 12 de la media noche, se invita a #LasMañanitasAlPresidente López Obrador afuera de Palacio Nacional. Toma todas las medidas sanitarias y ve bien abrigado. AMOR CON AMOR SE PAGA!".

Este jueves, López Obrador dijo que se enteró que la gente se está organizando para llevarle serenata y dijo que los agradecía mucho pero no era necesario, ya que son tiempos de cuidarnos.

#FelizCumpleañosAMLO uD83EuDD73 uD83CuDF88#AMLOvers, mañana @lopezobrador_ cumple años, y si tenían pensado llevarle serenata, van a tener que esperar uD83CuDFBA uD83CuDF82



?? https://t.co/6KgFwyxyss pic.twitter.com/8Ut8RHtpBa — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 12, 2020

"Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata. Yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavía sigue afectando", dijo.

"Y amor con amor se paga. ¿Ya qué más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando? Estamos juntos llevando a cabo una transformación, que es un ideal que estamos convirtiendo en realidad, qué mejor regalo que ese", agregó.