Enrique Alfaro “se pitorrea” de la campaña en su contra que se promueve en redes sociales

La proximidad del proceso electoral ha generado en plataformas digitales la multiplicación de mensajes en contra del gobierno de Jalisco, aseveró Enrique Alfaro Ramírez. Él está convencido que los operadores de la llamada 4ta. Transformación y el Partido Morena están detrás de la campaña en su contra e invierten millones de pesos en estos videos.

“No me asusta, lo he visto mil veces por esta vía me han querido inventar de todo, es parte del folklore de los tiempos electorales... Nosotros vamos a seguir haciendo bien las cosas. Y la verdad, aquí pitorreándome de la desfachatez y el cinismo de estos personajes que creen que la gente no sabe mi trayectoria, que no saben quién soy”.