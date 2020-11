Clausuran 300 negocios en Baja California por violar protocolos sanitarios

Son más de 300 establecimientos o actividades no esenciales que han sido cerradas durante los últimos tres o cuatro meses, por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), al detectar que no cumplen con los protocolos sanitarios y de seguridad en Baja California, propiciando alza en casos activos por Covid.



El secretario de Salud del Estado, doctor Alonso Pérez Rico, expresó que en este tema "no hay tregua" y, quien no se apegue a las medidas, serán cerrados. “No queremos que pase lo que en el sur de California (Estados Unidos), que a primera hora del sábado cerrarán prácticamente todos los establecimientos recreativos”.



"Uno de los factores donde asociamos cadenas de transmisión o hacemos verificaciones es cuando los empleados dan positivo o les dan una incapacidad por infecciones respiratorias agudas o hay sospecha de Covid, esa información nosotros la tenemos", abundó.



El secretario de Salud reconfirmó que ayer 11 de noviembre recibieron una comitiva de autoridades de primer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no solo visitarían esta entidad, sino otros estados del norte donde las curvas epidémicas se están elevando.



El propósito, dijo, es contribuir entre todas las instituciones para generar una mayor colaboración ante la pandemia. "Es importante la suma de esfuerzos, que la gente se cuide más, estoy seguro que con esta visita vamos a tener un mayor acercamiento, entendimiento y sacar el Estado adelante".



Apoyado del reporte diario de la Estrategia Covid, Pérez Rico compartió que a nivel estatal la ocupación hospitalaria es de 36.17 por ciento (abajo del 30 por ciento sería lo ideal), en camas disponibles suman 507, ventiladores disponibles 169, pacientes confirmados por laboratorio hospitalizados 243 y la tasa de reproducción efectiva es del 0.9.



Detalló que Baja California reporta 20 nuevos casos de personas que fallecieron en las últimas 24 horas a consecuencia del patógeno y 42 nuevos casos que dieron positivos; en la curva de pacientes sospechosos se analizan los días del 10 al 14 de noviembre; " lo que pasamos hoy fue lo que hicimos hace 14 días, no dejemos que esta temporada invernal nos gane".

Cifras de contagios

Con respecto a las cifras de personas contagiadas por COVID-19 en Baja California, la plataforma SISVER (nacional) reporta, al corte de la medianoche del 11 de noviembre, que se han estudiado 41 mil 474 casos, de los cuales 23 mil 380 dieron positivo.



En Tijuana hay siete mil 480 pacientes; 10 mil 560 en la ciudad de Mexicali; Ensenada tres mil 125; Rosarito 428; Tecate con 704; en San Quintín/Vicente Guerrero 752 y San Felipe 331; suman 17 mil 544 pacientes recuperados COVID-19.



En cuanto a defunciones por coronavirus, reportan acumuladas cuatro mil 001 Tijuana con mil 677; Mexicali 1,715; Ensenada 437; Tecate 125; Rosarito 24; San Quintín/ Vicente Guerrero con 21 y San Felipe 2 fallecimientos.



Baja California disminuyó sus casos activos en comparación a un día anterior, 467 en total, divididos de la siguiente manera: Mexicali: 288, Tijuana: 63, Ensenada: 82, San Quintín: 18, Playas de Rosarito: 3, Tecate: 9 y San Felipe: 3.

