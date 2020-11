¿Qué respondió AMLO a supuesta invitación de Biden para conversar?

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente desde su conferencia matutina sobre la elección de Estados Unidos y el virtual triunfo del demócrata Joe Biden.

El mandatario fue cuestionado acerca de un supuesto acercamiento del equipo de Biden para organizar una llamada entre López Obrador y el demócrata.

El mexicano reiteró que su gobierno no entablará contacto con el equipo de un gobierno que todavía no está legalmente constituido, porque significaría intervenir en un asunto de política interna de Estados Unidos.

"Nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido. Creo que ya lo han entendido, los que no son nuestros adversarios", dijo López Obrador sobre el equipo de Biden, que dijo que ya tienen claro el tema.

El presidente indicó que su gobierno se basa en la Doctrina Estrada, y estableció que "no estamos en contra ni a favor de nadie, es sencillamente, terminan sus procesos, esperamos, porque es una decisión de otro país, de otro pueblo, es de sentido común".

Agregó que México ahora respeta los procesos políticos de otros países, ya que tampoco se acepta que intervengan en la política interna mexicana, ya que el país "no es pelele de ningún país extranjero".