Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 11 de noviembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa II, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente por diversos canales y plataformas de internet. El objetivo es que tanto alumnos, padres y madres de familia, además de docentes, den seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación Secundaria, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 11 de noviembre para educación secundaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

La información que a continuación obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este miércoles.

Lo que vas a aprender hoy en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la competencia intraespecífica e interespecífica.

¿Qué hacemos?

Para iniciar observa el siguiente video.

Pudiste ver cómo los gatos están hermosos y bien alimentados y cómo actuaron al momento de limitarles el alimento, tanto el gato atigrado como el negro con blanco tuvieron que competir por la comida. En este caso no tiene que ver con ser depredador o presa.

Es muy interesante observar a los gatos cuando se les limita el alimento, ya que compiten por la comida, aun siendo de la misma especie.

Cada uno de los gatos trató de conseguir su alimento a su manera, uno usó como ventaja su tamaño y el otro sus extremidades para retirarle el plato al otro.

En la naturaleza suceden hechos como éste constantemente, ya que la competencia está presente en todo momento en los individuos de todas las especies que se encuentran en los ecosistemas, desde microorganismos como las bacterias, protozoarios, hongos, algas, así como en plantas y animales que luchan por los recursos que les permita sobrevivir, como el alimento.

Aunque, probablemente, es más fácil observar la competencia entre los animales por su tamaño y movimiento, pues seguramente no es fácil ver competir a las plantas por los recursos.

Te imaginas ¿cómo será la competencia entre las plantas?

El tema de esta sesión se tratará a través de dos cuentos que te permitirán apreciar con claridad de lo que se hablará. Presta mucha atención y toma nota de cómo ocurre la competencia entre las plantas, que se presenta en el primer cuento, y después en animales con el segundo cuento e identifica ¿cuáles son los recursos que motivan dicha competencia?

Registra las respuestas de las siguientes preguntas, en tu cuaderno, las cuales se revisarán cuando hayas visto todos los conceptos del tema, para verificar tus respuestas.

¿En qué ecosistema sucede la competencia?

¿Cuáles son los recursos limitados?

¿Quiénes compiten?

¿Qué tipo de relaciones son las que ocurren en la competencia?

¿Cuál es el resultado de la competencia?

Lo que vas a aprender hoy en segundo de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en el concepto de equidad de género y conocerás algunos ejemplos a partir de situaciones cotidianas. Además, reconocerás qué implica la equidad de género en las relaciones con tus familiares, grupos a los que perteneces o con quienes llegas a interactuar.

¿Qué hacemos?

Trata de recordar si has escuchado en una conversación familiar o si has visto en alguna campaña de redes sociales o televisión, la expresión “equidad de género”, y reflexiona en lo siguiente:

¿A qué se refiere?

¿Es algo que está relacionado con lo que vives día a día y con la gente con la que interactúas?

Al responder estas preguntas, probablemente relaciones ejemplos de expresiones como: “todas y todos somos iguales” o “todas y todos tenemos los mismos derechos…”.

Pero ¿realmente observas la igualdad en los distintos escenarios en los que te desenvuelves, es decir, en tu familia, en los grupos a los que perteneces o en los otros ámbitos la sociedad en los que participas? ¿Realmente a las mujeres y a los hombres se les da un trato justo y equitativo? ¿Mujeres y hombres pueden realizar las mismas actividades cotidianas?

Reflexionar en un primer momento sobre cómo vivimos la equidad de género en las actitudes, comportamientos, y cómo se pone en práctica en los distintos contextos cotidianos, contribuye de forma importante para poder cambiar patrones y estereotipos, para que las relaciones humanas se establezcan en mayores condiciones de equidad y esto, a su vez, conlleve a la igualdad.

En otras épocas, el ser hombre o ser mujer bastaba para que se creyera que no éramos iguales como seres humanos, por lo que, en consecuencia, no se reconocían los mismos derechos en las personas; se creía que ser diferente era lo mismo que no ser igual.

Afortunadamente, desde que quedó establecido el principio de igualdad en la mayoría en los tratados y leyes, se ha avanzado en la comprensión de que la diferencia no implica desigualdad, y mucho menos es su sinónimo.

En nuestro país, la igualdad está establecida en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, se han preparado y promulgado leyes complementarias para precisar aspectos sobre la igualdad en todos los derechos que tenemos las personas que habitamos en el país.

A partir de esto, es importante que precise la relevancia de los siguientes conceptos:

Igualdad. Es el principio de que todos los seres humanos son iguales; es el fundamento ético y político de una sociedad democrática”. Este principio implica la igualdad de ciudadanía democrática y la igualdad de condición o de expectativas de vida.

Género. Clasificación de las personas a partir de la diferencia sexual para asignar características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones a mujeres y hombres dentro de una sociedad.

Esta distinción es una construcción social y cultural que restringe las posibilidades y el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, pero es importante reconocer que, al ser una construcción social, está en posibilidades de modificarse con el tiempo en favor de la igualdad entre personas, sin importar el sexo biológico.

La igualdad de género parte del postulado de que tanto los hombres como las mujeres tienen libertad para desarrollar sus habilidades, conocimientos, aptitudes y capacidades personales, sin que nada de ello les sea limitado por estereotipos, roles de género rígidos o prejuicios.

La equidad significa dar a cada cual lo que necesita. Por lo tanto, equidad de género implica que las personas puedan realizarse en sus propósitos de vida, defender el derecho de cada persona a elegir su vida y no apegarse a estereotipos. Considera el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

La equidad de género y la igualdad de género “están unidas, pero es incorrecto remplazar una con la otra, ya que la igualdad de género es un valor superior que apela al estatuto jurídico de las mujeres y al principio de no discriminación basada en la diferencia sexual. En tanto que la equidad es una medida más bien dirigida a cubrir el déficit histórico y social de las desigualdades por razón de género”.

Lo que vas a aprender hoy en tercero de secundaria

¿Qué vamos aprender?

El derecho a la libertad representa un reto en el ámbito educativo. Puedes elegir libre y autónomamente algunas de las condiciones o situaciones en las cuales ejercen la libertad en aspectos relacionados a tu educación. Pero en otros casos, tu libertad puede estar condicionada por el entorno natural y social.

La presencia de la pandemia por Covid-19 ha derivado en una emergencia de salud; para prevenir contagios en los centros escolares, las autoridades determinaron suspender las actividades presenciales hasta que las condiciones lo permitan.

Esto no sólo ha sucedido en nuestro país, sino en varias partes del mundo, con la intención de detener los contagios y decesos. Por ello, se ha decidido que, para garantizar el derecho a la educación a todas y todos ustedes, se lleven a cabo diferentes estrategias para que continúen estudiando.

En varias de estas estrategias hemos recurrido al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para acercarnos y poder seguir con el proceso educativo. Sin embargo, la educación a distancia es un proceso que no puede ser llevado a cabo sin dos valores fundamentales que todas y todos practicamos y conocemos: la libertad y la responsabilidad. Es por ello que en esta sesión se tiene como propósito analizar qué significan la libertad y la responsabilidad en el contexto escolar de la educación a distancia.

Cuando tienes una educación presencial, es decir, cuando asistes a la escuela, se establece una determinada organización, normas y reglas que se necesita para asegurar que este tipo de educación funcione adecuadamente; por ejemplo, portar uniforme, entrar y salir de la escuela a determinada hora, poner atención a las clases, entregar tareas y hacer exámenes.

Estudiar a distancia en tiempos de pandemia, se ha vuelto un reto para la educación en el país. Aunque la modalidad a distancia ya se ha venido trabajando en universidades y en bachilleratos, para el nivel secundaria es una novedad.

Entonces la educación a distancia es una modalidad de estudio mediada por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tales como el teléfono celular, las redes sociales, las plataformas virtuales, la televisión, la radio, la Internet y demás recursos tecnológicos que facilitan el aprendizaje, la interacción y comunicación a distancia.

Estas tecnologías pueden facilitar también el intercambio entre profesores y estudiantes y estudiantes entre sí, promoviendo un aprendizaje sin limitación de tiempo y ubicación para todas y todos sus participantes.

¿Qué hacemos?

¿Qué TIC has utilizado durante la pandemia para seguir con tu formación escolar en la educación a distancia?

Te sugerimos realizar una pequeña lista con las tres principales:

La educación a distancia se centra en las y los estudiantes y en facilitar las estrategias que propicien igualdad de oportunidades de estudio para toda la población. Como en este caso, esta sesión es un recurso de aprendizaje que puede llegar a una parte amplia de la población. Se diferencia de la educación presencial, ya que, como su nombre lo dice, no se requiere que las y los estudiantes se encuentren en los centros educativos físicamente.

Además, existen también la educación virtual y la educación en línea, ambas suelen confundirse con la educación a distancia, pero presentan diferencias significativas entre sí, que es importante que conozcas.

La educación virtual se caracteriza porque la conexión a Internet es primordial, además requiere forzosamente el uso de una plataforma educativa, ya sea gratuita o de paga. En esta modalidad, el docente comparte con los estudiantes diversos materiales de consulta en la plataforma. Las y los estudiantes descargan los materiales y suben actividades.

Por su parte, la educación en línea requiere de una conexión a Internet estable, porque las y los estudiantes y la o el profesor se comunican en un horario específico, donde ambos coinciden, por medio de alguna herramienta o aplicación que permita realizar video llamadas o conferencias grupales, ya que las clases son en tiempo real.

Mientras tanto, las ventajas y características de la educación a distancia son las siguientes:

No es necesario contar con conexión a Internet.

Las y los alumnos deciden en qué momento y lugar estudiar.

Los materiales de apoyo pueden ser libros, multimedia, como videos o programas de televisión y radio.

El contacto con las y los profesores puede realizarse por medios escritos, llamadas telefónicas, correo electrónico o aplicaciones, y redes sociales.