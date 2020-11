Mara Lezama asegura que los movimientos en pro de la mujer tienen todo su respaldo

El pasado lunes 9 de noviembre, se realizó una manifestación feminista para exigir justicia por la violencia de género luego de que Alexis, una joven de 20 años, fuera encontrada asesinada de manera brutal, por lo que diversas mujeres se concentraron a las afueras del Palacio Municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo.

Sin embargo, esta manifestación pacífica se vio interrumpida por grupos de choque, el cual comenzó a causar daños a los inmuebles de la localidad, mismos que a su vez provocaron que policías abrieran fuego, presuntamente, con la intención de dispersar al contingente y proteger el recinto gubernamental.

Así lo ha confirmado la edil durante una entrevista con Brenda Peña para el noticiero matutino de "Nuestra Mañana", en donde aseguró que estos actos son reprobables por parte de los encargados de brindar seguridad a la ciudadanía.

Bajo este panorama, la presidente municipal de Benito Juárez, dio de baja al Secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Santamaría, por los hechos ocurridos la noche del lunes 9 de noviembre.

Él me ha dicho que no dio la orden, pero lo cierto es que no debían ir armados, hablé conEduardo Santamaría y nada justifica este acto, la investigación dice que no fueron las manifestantes las responsables de los destrozos, sino un contingente de manera alterna, masculinos todos", refrendó.