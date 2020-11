Jalisco defenderá lo que le pertenece, advierte Enrique Alfaro

Jalisco va a defender lo que le pertenece si se da luz verde al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, tal como proponen Gobierno Federal y diputados, se le quitaría a la entidad 9,200 millones de pesos, advirtió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El mandatario jalisciense explicó a qué partidas se destinaría ese recurso y los proyectos que tendrían que suspenderse o posponerse.

Alfaro dijo tener una luz de esperanza en que los legisladores tomarán una decisión correcta en beneficio de la ciudadanía. Pero también exhibió a los diputados que están votando a favor de que se le quiten los recursos a la entidad, por seguir instrucción del Partido Morena y del Ejecutivo federal.

“Todavía queda una oportunidad para que las y los diputados no cometan este agravio en contra de nuestro estado. Estas son las y los diputados jaliscienses que ayer se pusieron a la orden de los intereses de un partido político, no de la gente que dicen representar, mucho menos de sus necesidades. Decidieron obedecer a Morena y darle la espalda a Jalisco. Este es el último llamado para que corrijan su actuar y no permitan este atraco que está a punto de consumar el Gobierno federal”.