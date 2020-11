Inicia operativo por Buen Fin en Álvaro Obregón

Con más de 500 elementos de Seguridad Ciudadana, trabajadores de protección civil y de la Dirección de Gobierno, en la alcaldía Álvaro Obregón se dio el banderazo de Salida del Operativo de Vigilancia Sanitaria, Verificación Administrativa y Seguridad para el Buen Fin 2020.

La tarea será verificar la correcta aplicación de las medidas de higiene, en estas dos semanas, para evitar contagios en centros comerciales, restaurantes e incluso mercados y tianguis de la demarcación.

Erick Reyes, secretario general de Gobierno en Álvaro Obregón, aseguró que los comerciantes en general, acatan las recomendaciones sanitarias para dar servicio pero reconoció que todavía hay personas que no lo hacen por lo que pidió no bajar la guardia ante el COVID-19 para no volver al semáforo rojo.

“Que no bajen la guardia. Estamos a dos pasos de volver a semáforo rojo. Apenas esta semana se incluyeron 4 colonias más en Álvaro Obregón, eso significa que algunos seguimos siendo irresponsables y por eso nos contagiamos”, señaló.

Piden evitar aglomeraciones por pandemia

Marcela Muñoz, directora general de Seguridad Ciudadana, pidió a la población que si salen a las compras en el Buen Fin, no vayan con toda la familia para evitar aglomeraciones y cuidar la situación de la pandemia.

Precisó que serán 280 elementos policiacos los que apoyarán al operativo del Buen Fin para dar seguridad y certeza a los compradores.

“Traemos 280 elementos, tres turnos 12 por 24, cuidando todas las plazas. Se está pidiendo al ciudadano que no salga de su casa y aproveche que las tiendas y restaurantes le dan servicio por medio de aplicaciones”, dijo.

Comentó además que para dar mayor seguridad, en la alcaldía Álvaro Obregón se ofrece el servicio gratuito de acompañamiento policiaco bancario, en esta temporada, que puede solicitarse al 55 52 72 02 22, para quienes tengan que realizar alguna operación y quieran tener mayor tranquilidad.

Álvaro Obregón cuenta con 35 plazas y Centros comerciales, así como 124 tianguis y 16 mercados públicos, los cuales serán supervisados, así como las tiendas de abarrotes, papelerías y otros comercios de la demarcación.

Por; Jorge Almaquio García