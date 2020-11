En Comisiones, aprueban Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de 109 municipios de Edomex

Las comisiones de Finanzas Públicas, Legislación y Desarrollo Municipal, así como del Gasto Público del Congreso Local, acordaron aprobar las propuestas sobre los ajustes a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de 109 municipios; 14 no fueron aprobados por no cumplir con la normatividad; y dos fueron rechazados por no justificar los incrementos planteados: Tenancingo y Atizapán de Zaragoza.

El diputado, Francisco Solorza, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, señaló que este jueves será votado el dictamen de las comisiones en el pleno de la Cámara de Diputados.

Destacó que en el caso de Atizapán y Tenancigo, el acuerdo de las comisiones unidas es que se aplicarán las tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal 2020.

El diputado señaló que, en el caso de Atizapán, que planteaba incrementos que van del 3 al 80 por ciento en las tablas, no se justificó dicho incremento; mientras que Tenancingo, no se presentó a las mesas de trabajo.

Explicó en el caso de Atizapán, el problema es que de las 58 áreas homogéneas que tiene el municipio, en 16 se planteaban incrementos superiores al 20 por ciento.

“El problema más fuerte es que 14 son áreas de en zona popular, donde no se han presentado condiciones de cambio, no hay inversión de nuevas vialidades, de centros comerciales, en red de agua potable; es decir de situaciones que pudieran incidir, para incrementar las tablas de valor”.

“Por lo tanto no hay nada que sirva como base para aceptar este tipo de incrementos. No hay justificación”.

El pasado, 29 de octubre diferentes organizaciones de colonos de Atizapán presentaron una solicitud ante la legislatura, para que no ratifique el incremento en las tablas de valor de suelo y construcción, autorizadas por cabildo, al considerarlas excesivas; y una propuesta que no considera la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19.

Destacaron que además, sumando los incrementos autorizados el año pasado en la tablas para este 2020; a largo plazo afectará a la alza el impuesto predial en el municipio.

Los vecinos, agrupados en el Frente Organizado de Ciudadanos Atizapenses (FROCA) señalaron que en caso de que la legislatura ratifique el incremento en las tablas promoverán un amparo colectivo.

La petición de los colonos, presentada a la legislatura, estuvo acompañada de mil 829 firmas en físico de 41 colonias de Atizapán y mil 550 firmas electrónicas, a través de la plataforma Change.org.

Denuncian irregularidades

También presentaron una denuncia ante la Contraloría Legislativa por las irregularidades ocurridas en el procedimiento de aprobación de las tablas en cabildo, ya que inicialmente la propuesta había sido rechazada en la Comisión Edilicia de Hacienda.

“Las contribuciones, son una responsabilidad de los ciudadanos, pagamos impuestos para gozar de los servicios; sin embargo, tienen que ser de acuerdo a las posibilidades y condiciones de cada ciudadano, hay zonas que no son de alta plusvalía, donde el aumento fue del 70 por ciento”.



“No entendemos por qué el cabildo no fue empático y sensible de la situación que estamos viviendo, en la que mucha gente perdió el empleo en Atizapán; pero independientemente de eso la propuesta fue inequitativa y desproporcionada”, señaló Verónica García Micel, presidenta de Ciudadanos Organizados de Atizapán de Zaragoza (COAZ).