Embarazo adolescente y feminicidios deben ser atendidos por México: Bonifaz

México debe poner atención en temas como el embarazo adolescente, la discriminación contra las mujeres en el campo, la impunidad en los feminicidios y la violencia contra este sector de la población, aseguró Leticia Bonifaz, quien fue electa como una de las 23 expertas independientes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Con 126 votos de 189, la doctora en Derecho por la UNAM fue elegida con otras 10 mujeres de países como Holanda y Francia.

Su labor durante cuatro años consistirá en revisar el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por parte de otros países y para eso, se realizan revisiones periódicas de los avances en políticas públicas con respecto a los temas que el Comité CEDAW ha señalado como tareas en los Estados.

“Vas viendo cómo va el avance y en qué hay que insistir y eso es una de las tareas, la otra son recomendaciones generales y mucho trabajo que se puede seguir haciendo cuando un fenómeno es global como este tema de la violencia”, detalló en entrevista con El Heraldo de México.

Aseguró que su primera acción está relacionada con el tema indígena.

“Lo primero que quiero hacer es una alianza con la integrante del Comité que es de Perú, que está avanzando en un protocolo para el tema indígena, quiero sumarme con Gladys Acosta lo más pronto y seguir luego viendo que otros temas puede seguir impulsando a nivel región o a nivel global”, dijo.

Señaló que su labor por lo pronto será a distancia y después habrá reuniones periódicas en Nueva York y en Ginebra.

La ONU-DH felicita a la Dra. @leticia_bonifaz por su designación como integrante del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer #CEDAW de la @ONU_es. Su integración implica un paso importante en la representatividad de las mujeres de América Latina en el Comité. pic.twitter.com/veThMMIeKH — ONU-DH México (@ONUDHmexico) November 9, 2020

¿Qué beneficios le traería al Estado mexicano que usted esté en el Comité?

Impulsar la política feminista que trae el Canciller es un poco poner el foco en las cuestiones que quedan invisibilizadas de muchos procesos de las mujeres, muchos méritos, por un lado, pero por el otro lado, el enfoque de América Latina también es muy importante porque nuestra visión es muy útil, somos un continente con muchas desigualdades, tenemos problemas en México, en Bolivia, en Perú, de temas de mujeres indígenas, tenemos muchos temas de migración, son muchos temas que podemos aportar como desde nuestra visión al mundo.

Hay observaciones muy específicas a México del Comité CEDAW. ¿En cuáles se debe poner mayor atención?

Temas de embarazo adolescente temas de discriminación contra las mujeres en el campo, temas de lo que está incompleto, la alta impunidad en feminicidios y en general todos los temas de violencia contra las mujeres, ahorita la pandemia mostró que es uno de los problemas más graves que tenemos, el de la violencia doméstica y el abuso a niñas y adolescentes también.

El tema de los feminicidios es una de las principales demandas de los grupos feministas. ¿Cómo ve al Estado mexicano con respecto a este tema? ¿Qué análisis hace con respecto a la atención de los feminicidios y violencia de género?

Primero es que el fenómeno se sigue dando y está presente y el machismo está súper arraigado y la violencia ahí está, tanto en el espacio doméstico como en el público, y por el otro lado, muchas mujeres que se atreven a denunciar son revictimizadas y no encuentran cauces idóneos, entonces el trabajo tiene que ser desde policía, desde los ministerios públicos y fiscales, con todos los jueces de primera instancia.

¿Cómo fue elegida?

El proceso fue largo porque por la pandemia se alargó, debió ser en junio la elección y luego dijeron que se pasaba a septiembre y luego que a noviembre, para mí esos meses fueron como eternos, pero claro seguimos haciendo mucho trabajo, consiguiendo votos, hasta que llegamos a esto, 126.

¿Cómo fue ese proceso?

La gente de ONU-Mujeres y de Inmujeres, que está muy cerca de esto, me dijeron de la posibilidad de que se me abriera un espacio y por qué no competir, lo platiqué con el Canciller, con la subsecretaría y entonces empezamos a sondear para ver las posibilidades y empezamos a trabajar, aquí hay que ir convenciendo a país por país y ganando votos, es una cosa bastante tardada.

¿Y cómo se ganaron esos votos?

En Zoom vamos armando grupo Latinoamérica, el Asia-Pacífico, partes de Europa y partes de África y así, hacíamos Zoom personales o grupales y ahí íbamos contando quién soy, qué he hecho, cuál es mi política.

¿Qué significa para usted este nombramiento?

Es un gran reto porque sí he trabajado para las mujeres en México y ahora trabajar a nivel mundial y viendo todas las realidades de todo el continente se me hace una cosa extraordinaria y creo que me llega en un buen momento por toda la experiencia que yo traigo.

Su nombramiento se dio a conocer horas antes de lo ocurrido en Quintana Roo en una protesta contra feminicidios y violencia de género. ¿Qué opina de esto?

Un uso desproporcionado de la fuerza, hay una ley de uso de la fuerza que no se respetó y quien haya ordenado disparos al aire es una irresponsabilidad terrible, ya vi que ya están responsabilizando a alguien, pero eso a la ciudadanía no le importa si es mando único o qué tipo de mando es, el tema es que se responda y que haya consecuencias porque si no, esto puede seguir escalando desafortunadamente.

Por Diana Martínez