Diputados de Jalisco aseguran que trabajan por presupuesto a favor del país: Villa Villegas

Se trabaja para hacer un presupuesto acorde a las necesidades del país y no como se intenta hacer amague o amenazas a los diputados que voten a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, señaló el legislador de Morena por Jalisco, Alberto Villa Villegas.

"No estamos peleando única y exclusivamente para un tema o para Jalisco, nuestra labor es tratar de hacer un presupuesto justo... un ejemplo, las escuelas de tiempo completo, no hay más dinero, no lo hay, pero estamos tratando de hacer reasignaciones para que ese recurso de acomode de tal manera que se pueda seguir trabajando y ese es un tema que lo estamos viendo no única y exclusivamente porque sea de Jalisco o venga de Jalisco sino porque creemos dignamente que es algo que le va a servir a la gente en todo el país".