Diputados avalan recorte a estados para 2021

Ignorando la petición de los diez gobernadores de la llamada Alianza Federalista, la Cámara de Diputados avaló el recorte para el próximo año de casi 183 mil millones de pesos a los 32 estados del país, que significan 8.9 por ciento menos en el gasto federalizado de lo que recibieron en 2020.

El recorte a entidades fue válido con la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, avalado este miércoles en el Pleno de San Lázaro con la mayoría de Morena, PES, PT y Verde Ecologista, ante los votos en contra del PAN, PRI, PRD y MC.

Con lo anterior, se desechó la petición formal que los gobernadores de Coahuila, Michoacán y Tamaulipas hicieron a la Cámara el pasado viernes, en la que solicitaron que los estados reciban para 2021 el mismo presupuesto de este año, y así evitar el recorte que propuso el Ejecutivo federal.

Los gobernadores plantearon disminuir el presupuesto de ocho proyectos prioritarios de la 4T, como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas para reasignarlos a los estados, pues advirtieron que menos ingresos generaría crisis en los estados y municipios.

Noticias Relacionadas Sin protestas y cambios mínimos, diputados aprueban en lo general el Presupuesto 2021

Durante la discusión del presupuesto de este martes, diputados de oposición como Tonatiuh Bravo, coordinador de la bancada de MC, reclamaron la reducción de ingresos federales a estados. El legislador que “es un presupuesto centralista que desaira el pacto federal”.

“Este dictamen no distribuye un peso a las entidades federativas para hacer frente a la pandemia, a pesar de que son los sistemas de salud locales, los que cargan la parte principal de atención a la emergencia”, dijo.

Explicó que la reducción del gasto federalizado se debe a una caída de todos sus componentes: el ramo de aportaciones cae 8 mil 802 millones, el de participaciones más de 62 mil millones; la clasificación de convenios cae 30 mil millones, además las reformas de salud que crearon la figura del Insabi y eliminan el Seguro Popular, lo sustituyen por el Programa de Atención de Salud y Medicamentos gratuitos para la población sin Seguridad Social.

Sin embargo, la morenista Dolores Padierna desacreditó la propuesta de los gobernadores, dijo que “no saben qué cantidad implica el gasto federalizado. Están poniendo que son 2 billones de pesos. No, son 1.58 billones. Y ellos dicen que se les está recortando 185 mil millones, lo cual tampoco es cierto. Los datos están mal”.

Cuestionó también su petición de pedir que se mantenga sin cambios presupuestarios reales el PEF 2021 con respecto a 2020.

“Es decir, que no se reduzca el presupuesto para los gobernadores, como si no hubiera habido pandemia. No se han enterado que hubo una pandemia que obligó a un gran confinamiento, que hubo un frenón económico mundial que tuvo repercusiones enormes y prefieren cerrar los ojos a la realidad y decir que no les recorten”, dijo.

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 10 de noviembre de 2020 https://t.co/ejAEUqbmOd — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 10, 2020

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés