Día del Soltero: En México aumentan las personas sin pareja

El 11 de noviembre se considera a nivel mundial el Día del Soltero, tradición china que de a poco se ha ido extendiendo en el mundo normalizando este estado civil como parte importante de la sociedad, no sólo integrada por familias tradicionales.

En México y Jalisco el número de personas solteras va en aumento, además de que aumentó la edad promedio para casarse, ahora supera los 30 años, cuando hace tres décadas rondaba entre los 18 y 23 años.

Este cambio se debe a factores como la situación económica del país, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre del futuro, que pesan en la decisión de una persona para mantenerse soltero; evitan riesgos de un matrimonio fallido e incluso es una opción para ahorrar dinero al vivir aún con sus padres, confesó el sociólogo de la Universidad de Guadalajara Alfredo Rico.

“Esta idea de casarse tiene que ver con el proyecto de vida que uno tenía antes, que era comprar y heredar sí o sí. Hoy llegas a los 30 años y has pasado por cuatro o cinco empleos, en los cuales no has tenido la oportunidad de establecerte y decir: tengo un futuro más o menos consolidado y estable”, señaló el sociólogo.

El número de matrimonios que se dan en México ha caído de manera importante en 20 años en 1999 se registraban siete matrimonios por cada mil habitantes, mientras que en el 2019 sólo fueron cuatro y la tendencia sigue a la baja, de acuerdo con el sociólogo Alfredo Rico, la familia tradicional, padre, madre, hijos, aunque predomina, está perdiendo espacio.

En Jalisco aumentan padres y madres solteras

Sin embargo, ser soltero no significa que la persona no desarrolle lazos afectivos, o bien, que pueda procrear un hijo, en Jalisco se ha incrementado el porcentaje de padres que viven en este estado civil, según reporta el INEGI son 70 mil 857, más de 10 mil de los que se tenía registro hace 10 años.

Con esta cifra ocupa el tercer puesto a nivel nacional, está sólo por debajo del Estado de México con 161 mil casos, seguido de la Ciudad de México con 98 mil hombres solteros con al menos un hijo.

Finalmente, para contextualizar la fuerza que está tomando este Día de los Solteros, en China, donde se creó, se incrementó en 700 por ciento las ventas relacionadas a personas solteras tan sólo en este día, de cinco mil 800 millones de dólares en ventas en 2013, para 2019 se registraron más de 38 mil millones de dólares.

Por: Ricardo Gómez