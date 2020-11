Coyoacán a través del tiempo; descubre su historia y atractivos: VIDEO

Además del Centro Histórico, la Ciudad de México alberga otros puntos de interés por sus atractivos visuales, monumentos e historia. En este caso, la alcaldía Coyoacán es uno de ellos y en especial su zona centro.

En esta parte sur de la capital han vivido diversos artistas e intelectuales y en la actualidad es uno de los lugares que más turistas recibe gracias a sus museos, actividades y galerías que alberga.

Coyoacán a través del tiempo

Para empezar, el nombre de la demarcación se lo debe a la castellanización de la palabra en náhuatl de Coyohuacan, (cóyotl, coyote), hua indicativo de posesión, y can (lugar), que se traduce como “lugar de los dueños de coyotes”.

Antes de la conquista, Coyoacán era un tlahtocáyotl tepaneca cuyos límites se extendían mucho más allá de los de la actual alcaldía: los pueblos de San Ángel, Mixcoac, Tacubaya, Tlalpan, Contreras, Cuajimalpa, entre los principales, e incluso los pueblos del Ajusco y los bosques donde hoy se asienta el Desierto de los Leones formaban parte del señorío precolombino de Coyoacán. Este tlahtocáyotl estaba adscrito al gran altépetl de Azcapotzalco.

La mitad oriental del territorio coyoacanense estaba ocupado por el lago de Xochimilco. En el período anterior al establecimiento de las aldeas, la zona debió albergar a grupos de nómadas que sobrevivían del forrajeo.

Durante el período Preclásico de Mesoamérica, se establecieron algunas pequeñas aldeas dedicadas a la agricultura, cuya subsistencia todavía era dependiente de la recolección y la cacería. Una de las más importantes fue Copilco, ubicada cerca de lo que actualmente es la Ciudad Universitaria.

En el sitio se encontraron entierros que relacionan a esta aldea con la cultura de Cuicuilco. En una época entre los siglos I a. C. y II d. C., las erupciones del Xitle cubrieron de ceniza y basalto la vertiente sur de la cuenca del Anáhuac, incluyendo a Copilco y posiblemente otras aldeas de las cuales no se tiene noticia.

Coyoacán en la Conquista

Hernán Cortés fundó el primer Ayuntamiento del Valle de México en esta alcaldía y ahí dictó las primeras disposiciones para el reparto de las tierras que se formarían en torno a la Plaza Mayor de la nueva ciudad colonial. El lugar le parecía un refugio por su belleza y por la tranquilidad que no le brindaba la Ciudad de México.

Por esta razón, durante el virreinato, fue considerada como Alcaldía Mayor de la Nueva España, por sus terrenos fértiles, sus huertas, casas de campo, iglesias y conventos.

Coyoacán se moderniza

En esta época se inauguró el club campestre llamado México Country Club. Además, en el año de 1890 se fundó la colonia del Carmen, en honor a Doña Carmen Ortiz Rubio de Díaz, esposa del mandatario.

Posteriormente, en la etapa revolucionaria se crearon el parque de Los Viveros y la Escuela de Pintura al Aire Libre, en los años 1917 y 1923.

Aquí te presentamos algunas de las calles y atractivos de la alcaldía Coyoacán: