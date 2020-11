AMLO llama a Salinas de Gortari el “padre de la desigualdad moderna”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, comentó que no odia al expresidente Carlos Salinas de Gortari ni tampoco tiene ningún problema personal con él, sin embargo lo acusó de empobrecer al pueblo y convertirse en el “padre de la desigualdad moderna”.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, López Obrador acusó que el exmandatario, a su hermano Raúl Salinas de Gortari y al entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pedro Aspe, de repartir los bienes de la nación.

En sus declaraciones el presidente puntualizó que las empresas públicas que se privatizaron, en primer instancia dijo Carlos Salianas de Gortari que se iban a subastar, sin embargo se les entregó a su hermano Raúl Salinas.

Finalmente López Obrador declaró que no le tiene coraje y mucho menos odio.

Puede regresar cuando quiera a México

Por otro lado también mencionó que no tiene ningún problema personal con Salinas de Gortari por lo que puede regresar a México las veces que quiera.

“Puede venir las veces que sea sin ningún problema. No es mi fuerte la venganza, pero no me voy a quedar callado y no voy a decir cómo saquearon al país, el daño que le hicieron a México”, finalizó López Obrador.