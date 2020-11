Aguascalientes beca a maestro que enfrenta proceso por acoso sexual 

La violencia contra las mujeres es un tema pendiente en Aguascalientes, donde hasta quienes enfrentan procesos por este delito reciben premios del gobierno estatal, como lo hace el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), que otorgó una beca a un profesor que enfrenta un juicio por acoso en contra de una de sus alumnas.

El organismo, que dirige Claudia Santa Ana Saldívar, concedió un “estímulo” al profesor de teatro Alfredo Vargas Ortega, como parte del plan de reactivación económica del gobierno estatal, que encabeza el panista Martín Orozco.

Sin embargo, el docente enfrenta una acusación por violencia sexual en contra de alumnas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, proceso que lleva más de tres años.

Aunque fueron tres las víctimas, que cursaban el último año de la licenciatura de Actuación, sólo una de ellas presentó la denuncia y llevó ante un juez el caso.

Pero, de acuerdo con Violenta Sabas, Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, que acompañó a la víctima, el imputado accedió al beneficio de la suspensión condicional del proceso, “en el que el juez determina que, si se cumplen determinados términos de la suspensión, pues, él ya va a estar libre del proceso penal”.

En entrevista con El Heraldo de México, explicó que el juez concedió dicha suspensión condicional del proceso, e ignoró las peticiones de la víctima.

Aun así, el acusado incumplió con lo establecido en el proceso, pues debió acudir un año a una asistencia psicológica “para logar erradicar las conductas misóginas y violentas que el demostró cuando estaba al frente del grupo”, detalló Sabas.

“Él no fue a todas consultas. Nada más acudió a cuatro y en ningún momento de todo el proceso aceptó su culpabilidad. De hecho, hasta el momento, él sigue sin aceptar su responsabilidad”, detalló.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), que tiene una población estudiantil de más de 15 mil alumnos y maneja un presupuesto superior a los mil 600 millones de pesos, se deslindó de la responsabilidad también, pues sólo terminó el contrato laboral con el profesor, una vez que se abrió la Carpeta de Investigación CI/AGS/08011/05-17 contra el docente.

Por esa razón, dos de las tres jóvenes víctimas de la agresión, que no denunciaron, decidieron darse de baja en la UAA, a manera de protesta.

“Así lo manifestaron. No quería tener un título de una universidad que protegía agresores y que ocultaba la verdad a los alumnos y las alumnas”, señaló Violeta Sabas.

La joven que presentó la denuncia sí logró titularse, pues estaba en el último año de la carrera, al igual que sus compañeras.

Aunque el profesor dejó la universidad, una carta del juzgado le restituyo sus actividades académicas al poco tiempo. Con ese documento, el ICA le devolvió sus clases a Vargas Ortega, en la Universidad de las Artes.

“El ICA, en lugar de reflexionar sobre esa responsabilidad social que tiene con las víctimas de violencia, porque, sí, por un lado, la sentencia no fue condenatoria en contra del docente, pero él va a estar expuesto con alumnas de preparatoria o de los primeros semestres de la universidad y nada garantiza que el hecho no vaya a repetirse”, indicó.

“En realidad, la afectación al profesor no ha sido ninguna y a las alumnas, pues toda una afectación psicológica, en su vida, incluso en su profesión”, añadió Sabas.

En este panorama, el ICA incluyó al Alfredo Vargas en el programa de apoyo a artistas locales por la contingencia de la COVID-19, a pesar de la advertencia del Observatorio.

El organismo que dirige Claudia Santa Ana Saldívar argumentó que no había ningún documento o sentencia que le impidiera ser merecedor del premio que entrega el ICA y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ICA-UNESCO.

Aunque Santa Ana Saldívar aseguró que suspendería el incentivo, al final, lo recibirá.

“En realidad las alumnas pues nunca tuvieron una justicia reparatoria para su proceso”, puntualizó la coordinadora del Observatorio.

“La realidad es nosotras no esperamos nada más, porque sabemos que no va a tener ni una atención especializada, nunca va a reconocer su conducta violenta, que es importante para la garantía de no repetición, y va a seguir dando clases”, afirmó.

Por: Antonio Bautista