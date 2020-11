Acusa diputado amago del gobierno para evitar que antorchistas tomen San Lázaro

El diputado priista y líder del Movimiento Antorchista, Brasil Acosta, denunció que nuevamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas bancarias, pero esta vez infirió que fue para evitar que 50 mil antorchistas bloquearan la Cámara de Diputados para presionar a que se modificara el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

“Hoy recibí este documento en el que se me informa que mis cuentas bancarias de la Cámara de Diputados, donde depositan mi dieta, han sido bloqueadas por segunda ocasión ¡Qué casualidad! Justo antes de la discusión del Presupuesto a sabiendas de que el Movimiento Antorchista ha hecho uso de sus derechos constitucionales de manifestación pública de sus ideas en la Cámara los dos años anteriores. Se trata de utilizar a la UIF como persecución política de sus enemigos”, dijo desde tribuna.

Al presentar su posición respecto al Presupuesto durante la madrugada de este miércoles, el legislador justificó que los antorchistas decidieron no movilizarse para protestar afuera de la Cámara por medidas sanitarias, no porque estén conformes con el trabajo de la presente administración.

“El Movimiento Antorchistas en esta ocasión no vino a protestar a la Cámara de Diputados porque primero está la salud de los antorchistas, no porque no haya razones para hacerlo o porque creamos que se están haciendo bien las cosas. Reunir a más de 50 mil antorchistas en esta Cámara representaba un peligro para el Estado que guarda la pandemia y porque hay semáforo naranja que los antorchistas sí respetamos”, dijo.

Brasileño Acosta dijo que no puede ser que en México esté asumiendo la vicepresidencia para el control del lavado de dinero en la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando la Unidad de Inteligencia en México “es un organismos de corte fascista que persigue a sus enemigos políticos”.

Adelantó que el Movimiento presentará una carta ante la OEA para denunciar que “la UIF persigue a sus enemigos políticos”.

“Protestamos por el hecho de que sigan usando el gastado recurso y discurso de que Antorcha Campesina ha recibido recursos públicos de manera directa cuando eso es falso. Vamos a insistir porque se trata de mentiras imputadas a nuestro movimiento para desprestigiarlo y ganarse adeptos políticos con el falso discurso del combate a la corrupción”, agregó.

Señaló que este presupuesto, por tercer año consecutivo, castiga a los más pobres en materia de obras y servicios, pues dijo que no habrá recursos para obras de drenaje, de agua potable, de alumbrado público, de seguridad pública en las colonias, de clínicas, de apoyos a la vivienda, etcétera.

“En contraste, se privilegia a las obras farónicas como la innunda dos bocas, el Tren Maya que tendrá un incremento del mil 302 por ciento“, dijo.

También criticó que las acciones del gobierno en materia de salud.

“A pesar de haber 95 mil muertes, entre las cuales está mi hermana Narda Acosta, este gobierno ha renunciado a cuidar del pueblo de México y ha instrumentado lo que se conoce como ‘la unidad de rebaño’. Es decir, que se enfermen todos y que se mueran todos lo que se tengan que morir”, dijo.

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés