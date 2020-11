Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 10 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 10 de Noviembre para Tercero y Cuarto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes.

Lo que vas a aprender hoy en 3ro. Grado

Este martes, en la materia de Lenguaje continuarás aprendiendo sobre el uso del diccionario para la búsqueda de palabras y registrarás datos en orden alfabético al elaborar un directorio personal. Para esto, necesitarás el directorio del salón que realizaste anteriormente.

La sesión pasada aprendiste la importancia del diccionario, ¿recuerdan alguna de sus características?

El diccionario es un libro de consulta en donde aparecen palabras con explicación de su significado y algo muy importante, para facilitar su consulta, los vocablos están ordenados alfabéticamente.

Y hablando de orden alfabético, realicemos un cuento motor; conforme lo vayas leyendo tienes que imitar los movimientos para descubrir a qué animales nos referimos, al final del juego daremos la respuesta ¿Estas listos/as?

El cuento se llama:

“Cuando a la sabana fui...”

¡Hola! Soy el capitán Tafarí, he vivido tantas experiencias como investigador que se me olvida todo. Les comento que fui a la Sabana hace 2 semanas y me encontré a un animal que estiraba su cuello para comer (imitar todos los movimientos) masticaba así (imitar), corría de esta manera (imitar) y tenía unas manchas color café, hermosas, su nombre era Tamara, pero no recuerdo qué animal era… empezaba con j o creo con g, no lo sé… (Jirafa)

También encontré un animal que parecía que siempre estaba enojado, tenía un cuerno en medio de la cabeza y otros dos a los costados con unas orejas muy pequeñas, realmente parecía un dinosaurio, además sus ojos eran muy pequeños y siempre se movía muy brusco. Su nombre era Germán (bueno, así le puse) era... era... un... empezaba con r… bueno luego les digo que era. (Rinoceronte)

Luego me encontré con un amigo muy particular lleno de rayas y muy veloz, parecía que se reía porque hacía un sonido muy chistoso (imitar), era un cuadrúpedo, no recuerdo su nombre solo sé que empezaba con c… (Cebra)

Estaba desayunando cuando escuché unas pisadas muy fuertes, era mi amigo Shaka, tiene unas orejas grandotas, unos colmillos enormes, una trompa muy larga y sus patas gigantescas. Lo único que no me gusta es que se la pasa gritando (risas) y empieza con la letra e ¡Quisiera tener la memoria de ellos! (Elefante)

Lo que realmente me dio miedo fue cuando vi a lo lejos cómo un amigo, habitante de ese ecosistema, se agazapaba entre la maleza, es temido por todo aquel que no cumpla las órdenes del rey, con una melena enorme, una mandíbula grande, pero eso sí amigos, muy muy dormilón… Me refiero a mi amigo Leonardo. (León).

¿Qué hacemos?

Ahora que ya leíste el cuento de la sabana quisiera que recordarás qué animales eran…

Puedes elaborar tarjetas con las letras del abecedario y formar los nombres de los animales: jirafa, rinoceronte, cebra, elefante y león.

¿Qué animales se mencionaron en el cuento?,

¿Qué te parece si de una vez las vas ordenando alfabéticamente?

Ahora, busca en el diccionario los nombres de los animales que acabas de formar.

Tienes que hacerlo lo más rápido posible, cuando la encuentres, anota el significado en tu cuaderno y léela en voz alta.

Gana el que encuentre el mayor número de palabras.

La primera palabra es “elefante” ¿Listos? ¡A buscar en el diccionario!

¿Recuerda la descripción que se hacía en el cuento?, ¿se acerca a la definición que nos da el diccionario?, ¡Verdad!

¿Te divertiste? ¿Encontraste todas las palabras?

Lo que vas a aprender hoy en 4to. Grado

En la materia de Lenguaje interpreta y utiliza el vocabulario adecuado para dar indicaciones sobre lugares o trayectos.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión seguirás estudiando el tema de los croquis, en particular verás cómo interpretarlos.

¿Alguna vez has tenido que leer o interpretar un croquis? Recuerda que, los croquis, son como pequeños mapas que indican cómo ir de un lado a otro. En los croquis vas a encontrar algunos trazos de calles y avenidas, las representaciones de algunos edificios o lugares, símbolos, nombres, abreviaturas y otros elementos.

En tu libro de Español, podrás estudiar este tema, de la página 28 a 35. Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en casa, o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades: Observa el croquis que viene en tu libro de Español, en la página 30, para recordar los elementos de un croquis. Identifica: Rosa de los vientos, nombres de calles, abreviaturas, símbolos, edificios, etc.

Ahora que ya recordaste los elementos que conforman un croquis, vas a interpretar un trayecto.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria