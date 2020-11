Hijastra echa a la calle a mujer mayor de 80 años en Tamaulipas

La señora María del Carmen Reyes Andrade de 81 años, fue sacada de su vivienda junto a sus perros canelo y negro luego de una acción legal por parte de su hijastra identificada como Dora García.

Sin importar los problemas de salud de la abuelita, ella permanece sentada en una silla de plástico afuera de la que era su casa en la Calle 5 de mayo 1412 colonia Nuevo Tampico en Altamira, Tamaulipas.

Llorando la señora aseguró que le robaron las escrituras de la casa, por lo que pide el apoyo de las autoridades.

"Yo quiero que me apoyen por que no tengo hijos, no tengo a nadie, ahorita solo me ayuda mi amiga Rosa, todas mis cosas están ahí afuera en el patio, no tengo ni ropa", relató llorando.