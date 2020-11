Custodian más de 2 mil elementos de la Guardia Nacional seguridad en Sonora: Alfonso Durazo

El consejero estatal de MORENA, Alfonso Durazo, enfatizó el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal en materia de seguridad en esa entidad, al contar con dos mil 830 elementos de la Guardia Nacional, cifra que triplica a la policía estatal la cual cuenta con 900 miembros.

Al ofrecer una conferencia de prensa organizada por el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Sonora, detalló que el objetivo es llegar a tres mil 800 elementos de la Guardia Nacional, asimismo, enfatizó que se requiere una policía estatal mayor, pues se tiene un déficit del 40 por ciento, mientras que las municipales tienen que mejorar su estado de fuerza, capacitarse, tener mejores prestaciones y se debe combatir la corrupción.

Elecciones en Sonora

Respecto a los comicios del próximo año, Durazo aseveró que Sonora se encuentra bajo el control de un grupo hegemónico que por más de 30 años ha obstaculizado la inversión y el desarrollo socioeconómico de la entidad. Por lo que, es uno de los factores que explica el rezago de la entidad, en comparación a otros de la frontera.

“Las próximas elecciones representan una oportunidad histórica para recuperar el gobierno y ponerlo al servicio de la gente, es necesario romper con ese grupo hegemónico y separar el poder político del económico, con total transparencia, pues la corrupción ha llevado al estado a un estancamiento”, enfatizó.

Por lo anterior, se busca impulsar los principios rectores del partido, es decir, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, actuar con sensibilidad y con compromiso social.

Asimismo, hizo hincapié en impulsar un programa de austeridad en el gobierno, evitar los gastos superfluos, combatir la corrupción y trabajar por los sectores con mayores necesidades.

“Tenemos que impulsar un programa de austeridad en el gobierno, las finanzas del estado y municipios están en terapia intensiva, no tienen capacidad para pagar la deuda, pero como no se van a incrementar los impuestos ni a generar nuevos, ni se va a contratar más deuda, el recurso tiene que salir de un programa de austeridad a fondo”, señaló Alfonso Durazo.

Respecto a una probable coalición de MORENA, refirió que están abiertos a ratificar eventuales alianzas con el PT, el PES, y otros partidos como Nueva Alianza.