Tzurumutaro y Tzintzuntzan celebran a sus muertos en la "Nueva Normalidad"

La comunidad indígena de Tzurumutaro, en la zona lacustre de Michoacán, tuvo que acoplarse a la nueva normalidad y vivir de una manera diferente su tradición prehispánica que sobrevivió a la conquista española: la Noche de Ánimas.

Por primera vez en la historia de este pueblo originario, sus muertos no podrán ser velados como lo dicta la tradición purépecha, pues las autoridades locales determinaron el cierre del cementerio de Tzurumutaro a las 20:00 horas de este 1 de noviembre, esto como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 en medio de la celebración de Día de Muertos.

Ancianos, considerados como población en riesgo, se mantienen apacibles a un lado de los sepulcros mientras niños corren por todo el cementerio para, tumba por tumba, pedir a las familias y turistas un dulce o una moneda.

En una de las sepulturas se encuentra la señora Cirila Medina, quien junto a sus dos nueras y sus nietos, adorna con flores de cempasúchil las tumbas de su madre, su suegro y un tío fallecidos.

Con tristeza, reconoce que será una fecha inolvidable e inédita.

"Me siento triste porque no se va a celebrar como antes, como se debe, pero de todas maneras aquí estamos no olvidando a las personas, es más grande el fervor y ni modo de no venir.