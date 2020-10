Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 9 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 9 de octubre para Tercero y Cuarto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este viernes.

Lo que vas a aprender hoy en 3er. Grado

Este viernes, en la materia de Inglés Seguirás aprendiendo algunas frases que son utilizadas en anuncios publicitarios. Para empezar, realiza un poco de actividad física para que te animes. Canta y muévete al ritmo de la siguiente canción:

Up and down Arriba y abajo

Up and down Arriba y abajo

Now we move all around Ahora nos movemos por todos lados

Up and down up and down Arriba y abajo, arriba y abajo

As we do some exercise Mientras hacemos algo de ejercicio

¡Lo hiciste increíble! You did it amazing!

Recupera la calma, respirando por la nariz y sacando el aire por la boca. ¿Estás mejor?

Sigamos con la clase Let’s go with the class

Recuerda que, para aprender una nueva lengua, como el inglés, es muy importante practicarla lo más que puedas.

¿Qué hacemos?

Lee con atención, y anota en tu cuaderno las frases que se vayan presentando. Si tu papá o mamá saben cómo se pronuncian, pídeles que te ayuden para que puedas decirlas. En inglés, como en otras lenguas, puedes comunicarte a través de los anuncios. Los anuncios los encuentras en muchos lados, como los espacios públicos.

Los espacios públicos no son solo los exteriores. Ahora no puedes salir y andar en la calle tan fácilmente, y si lo haces, debes seguir las medidas de protección e higiene que ya te han enseñado, como usar cubrebocas, guardar la sana distancia y lavarte las manos, además o usar gel antibacterial cuando no es posible lavarse las manos.

¿Sabes qué es un espacio público? Es cualquier lugar donde cualquier persona tiene derecho a circular en paz y armonía.

¿Tú crees que en esos espacios públicos hay anuncios o avisos?

En la clase anterior aprendiste algunas frases de anuncios, y se presentan a continuación para que las recuerdes:

Wash your hands Lávate las manos

Eat healthy Come saludablemente

Do exercise Haz ejercicio

Otro cartel que puedes encontrar en espacios públicos actualmente, es uno que diga que mantengas la sana distancia, y en inglés se dice:

Keep your distance Mantén tu distancia

Aquí hay otra frase que se utiliza mucho actualmente:

Stay at home Quédate en casa

En los anuncios puedes encontrar diferente información.

Lo que vas a aprender hoy en 4to. Grado

En la clase de Lenguaje leerás y escucharás diferentes poemas o canciones de la región mazahua. Si hablas mazahua, en esta sesión podrás practicarlo y si no lo hablas, podrás conocer un poco de esta lengua indígena.

La lengua Mazahua (Jñartjo) pertenece a la familia lingüística Oto-mangue, tiene dos variantes lingüísticas y se habla en algunos municipios del Estado de México y de Michoacán. Algunos de los textos de esta sesión, también se escribirán en mazahua. Esperamos que sea interesante para ti.

Lee el siguiente poema:

POEMA EN ESPAÑOL

Un penacho de nubes blancas

Sobre nuestra gran montaña

Anuncia ya la lluvia.

Tata Ngemoru

Envía pronto las aguas de la vida.

Aquí están mis manos,

Cargadas de flores y copal.

Aquí pongo mi espíritu en la ofrenda.

Padre mío, humedece la tierra.

Te traigo estas semillas

En prueba de mi amor y mi trabajo

Que nazca el maíz,

Comida de nuestro pueblo;

Tata Ngemoru ,

Padre eterno y sagrado,

No nos arrojes al hombre.

Reúne pronto las nubes y desata

La bendición de la lluvia.

POEMA EN MAZAHUA

Niji nu t’roxkomu/

Kja ñich’eje nu t’rat’reje

Mamu/ yara enje d’yeb’e.

Tata ngemoru

Ts’apji ra seje nu ts’id’yeb’e nu ri mimiji

B’u/b u/ba yo in d’yeego

Tús’i yo nrajna ñe yo tr´onsu

Nuba ri jiezgo nu in zak’u kja penro

tata juzgo, xibi nu jomu

Ñe otru nu jyaru ra pat’ru/.

Na tunko yo semia

ko ri xichigo ko gi mi sentigiu

mekja mbes’e nu cho’o,

jñonu in jñiñiji

Yo si’i in chiitr’igo;

Tata Ngemoru/,

Mizhokjimi k’u dya tu’u,

Dya ri dyak’ujme t’imi

Jmunt’u yo ngomu ñe jiezi

Ra zetr’e nu dy’eb’e.

¿Qué hacemos?

En México los pueblos indígenas escuchan música, cantan y bailan en las fiestas de su comunidad, durante el inicio y al final de la siembra, cuando escuchan a las mamás arrullar a su bebé o cuando se refieren a la naturaleza que los cobija como el bosque, el río, o la lluvia.

Na Bonrro yo jñiñi jñatrjo eregi yo tonji ñe yo nemeji koyo mbaskua in jñiñi mara mbúrú mara nguari ra tjumuji mara orúji in nana ra tonji in ts’ilele o ra xipjiji pokji tungo treje ndare ñe un dyeb’e

Las niñas y los niños como tú, aprenden esos poemas, cantos y música porque son parte de su cultura y de su vivir, pero también conocen y aprenden cosas nuevas que a veces incorporan a su lengua y cultura. Así como juegan, van encontrando sus gustos e intereses.

Nuyo xuntri ñe yo tri angensguaji fechiji yo tonji ñe yo nemeji nuyoji ngegi jñatrjo akjanu búbúji pe xoriji tuniji nguenrra ko yo ra tsaji ko yo ra jñaji ñe ko yo ra eñeji a kjanu ra búbúji na joo.

Como puedes observar, hay poemas en diferentes lenguas. Hay muchos escritores indígenas que escriben poemas en sus respectivas lenguas.

Ventana a mi Comunidad/ Purépechas. Cantos y bailes

Ventana a mi Comunidad/ Kumiai. Haciendo sonajas y cantando Curi Curi

