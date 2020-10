Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 9 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 9 de octubre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este viernes.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

En la sesión anterior, la materia de Civismo, aprendiste como tus emociones influyen en la forma en que te comportas de diferentes maneras y a veces no actúas de manera adecuada dañándote a ti mismo o a otras personas.

Este viernes conocerás diferentes estrategias que puedes utilizar para regular la expresión de una emoción aflictiva y que te ayudarán a sentirte mejor y relacionarte mejor con otros.

¿Recuerdas el cuento de Matías y su enojo? Matías, cuando se enojaba, podía llegar a lastimarse o lastimar a alguien más. Pero un día encontró una pluma y recordó que su abuela le había enseñado que cuando se sintiera así, debía soplar esa pluma y concentrarse en la respiración para recuperar la calma. ¿Pudiste practicar esta herramienta cuando te sentías enojada o enojada, triste o con miedo? ¿Recuerdas qué fue lo que hiciste?

Para esta sesión necesitarás:

Un bote o botella de plástico transparente

Diamantina

Agua

Aceite de bebe

Colorante

Pegamento

¿Qué hacemos?

Para realizar esta actividad, pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de quien te acompañe. Deberás colocar dentro del bote o botella, el agua, después agrega el colorante y finalmente la diamantina, taparo y séllalo con el pegamento.

En el cuento de la sesión anterior, Matías se enojaba y aventaba todo. Pues el día de hoy conocerás una de tantas cosas que pudo utilizar Matías para no aventar todo y regular su enojo.

Toma tu bote que acabas de elaborar. Observa que sucede. Se ve muy lindo ¿Verdad? Imagina que ese bote es tu mente. Puede estar quieta, tranquila, entonces el agua es transparente, clara. Cuando tu mente está quieta te sientes tranquila, puedes tomar buenas decisiones. Como en este momento, el agua está clara y puedes ver a través de ella. Pero ¿qué pasa cuando agitas el bote?

El agua se pone turbia, ya no está transparente. Por ejemplo, cuando sientes enojo o frustración, tu mente, igual que el bote, se agita. Cuando sientes enojo, no puedes ver las cosas como son. La revoltura (brillantina, movimiento) no permite que veas con claridad y muchas veces no tomas las mejores decisiones, tampoco puedes estudiar o concentrarte. Como le pasó a Matías. Su enojo, puso a su mente muy agitada.

Reflexiona

¿Qué emociones ponen a tu mente como el bote de brillantina agitado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo actúas? ¿Sabes qué es una emoción aflictiva?

Las emociones aflictivas son aquellas que nos generan malestar, nos llevan a exagerar y comportarnos de maneras que nos dañan o dañan a otros. Además de tener poco control de los impulsos y una sensación de no estar bien con uno mismo y con los demás, alguna de estas emociones puede ser la llamada ira, el miedo, la tristeza, el enojo, la envidia, el coraje, la frustración o la ansiedad.

Te invito a ver este video de unos amigos que se enojaban porque no les salían las cosas bien a la primera:

Canciones de once niños”

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Conocimiento del Medio Recordarás la importancia que tiene el sentido de la vista y del tacto para obtener información de lo que te rodea. Reconocerás algunas acciones para cuidar la piel, el órgano del sentido del tacto, para ponerlas en práctica en tu vida diaria. Consulta en tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado, y realiza el ejercicio de las páginas 27.

¿Qué hacemos?

Reflexiona sobre las siguientes preguntas y contesta:

¿Qué actividades realizas con tus manos?

realizas con tus manos? ¿Cuál es la función de tu piel ?

? ¿Cómo cuidas la piel de tus manos ?

? ¿Qué acciones puedes realizar para proteger tu piel?

Mediante las actividades siguientes, reconoce las acciones que te permitan cuidar la piel, que es el órgano del sentido del tacto, para ponerlas en práctica en tu vida cotidiana.

Algunas de las acciones fundamentales para el cuidado de nuestra piel, son:

Tener buena higiene personal e incluir en ella el baño diario y el lavado de manos.

personal e incluir en ella el baño diario y el lavado de manos. También la hidratación de la piel a través de tomar agua.

de la piel a través de tomar agua. Además de que, si es posible utilizar bloqueadores solares para protegerla de los rayos solares.

solares para protegerla de los rayos solares. Tener una alimentación adecuada y descansar.

Es importante cuidar tu piel, ya que te permite relacionarte con lo que te rodea, así como percibir las b: lisas o ásperas, suaves o rugosas, u otras características como la temperatura, además te protege de golpes, del frío, del calor y de las bacterias para no enfermarte.

La función de la piel es muy importante, ya que a través de ella puedes percibir y obtener información del mundo, y tomar decisiones informadas respecto de las actividades que realizas cotidianamente, por lo que es necesario cuidarla para no sufrir lesiones.

Se requiere tener precaución en las actividades para cuidar nuestra piel; por ejemplo, cuando te bañas, es necesario percibir que la temperatura del agua sea la adecuada para evitar quemarte o por el contrario que el agua esté demasiado fría ya que puedes enfermar.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

5.2 15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

7.3 20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2