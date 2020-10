Morena, en la antesala de la sucesión

Horas antes de que concluyera el levantamiento de la encuesta para elegir al presidente de Morena, al menos 34 diputados de ese partido crearon un bloque contra Mario Delgado para exigirle transparencia en las subvenciones que ha recibido la bancada.

Aclararon que, aun y cuando resulte ganador del proceso, debe aclarar el destino del dinero que ejerció como coordinador parlamentario, incluso, amagaron con solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, si no se atiende su llamado.

La petición es respaldada por los diputados Laura Imelda Pérez, Aleida Alavez, Lorena Villavicencio, Marco Antonio Medina, Rocío Villarauz, Graciela Sánchez, Ricardo Delsol, Rosalba Valencia, Lizeth Guerra, Carmen Medel, Idalia Reyes, Leticia Díaz, Gustavo Callejas, Beatriz Pérez, Víctor Varela, Mirna Maldonado y Edith García.

Se suman Miguel Jáuregui, Nancy Santiago, Lorena Jiménez, Lucinda Sandoval, Martha García, Inés Parra, Guadalupe Ramos, Anita Sánchez, Rubén Cayetano, Carmen Palma, David Orihuela, Ana María Rodríguez, Vanessa del Castillo, Mildred Ávila, Raquel Bonilla, Irma Juan Carlos y Dulce Villegas.

La solicitud fue entregada directamente a Mario Delgado el 9 de septiembre. Ante la falta de respuesta, los diputados reiteraron el llamado y enviaron oficios a la Unidad de Transparencia de la Cámara y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para que tomen cartas en el asunto.

"Él ha salido a descalificar nuestra solicitud diciendo que no éramos tantos como decimos, también dijo públicamente que habría una auditoría a los recursos de la bancada, pero lo cierto es que no hemos visto nada, y si se ha usado bien el dinero no tendría por qué haber problema en transparentarlos", dijo la diputada Laura Imelda Pérez.

Recordó que Delgado busca la dirigencia de Morena y que, aunque el proceso para elegir dirigente no contempla campañas, él ha realizado giras y su imagen ha aparecido en espectaculares, propaganda móvil y en el Metro de la CDMX.

"Se está cuestionando el gasto, y si él no ha desviado recursos, es momento de decir ‘mira, aquí están las cuentas, no he tomado dinero´. A nosotros nos toca demostrarle a la ciudadanía que no son de la Cámara los recursos", agregó Pérez Segura.

La encuesta para elegir a los titulares de la presidencia y secretaría general de Morena fue levantada por tres casas encuestadoras. El sábado 10, el INE prevé dar a conocer los resultados.

Por NAYELI CORTÉS.