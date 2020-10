Senador de Tamaulipas acusa que recursos de fideicomisos serán manejados con opacidad

El Senador de la República por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, acusó que con la extinción de los fideicomisos aprobada por la mayoría de los diputados federales de Morena, los 86 mil millones de pesos serán manejados con opacidad por parte del Gobierno Federal.

En rueda de prensa ofrecida en Ciudad Madero, calificó de lamentable la decisión de los legisladores al considerar que se afecta a las entidades federativas y por ende a los ciudadanos.

"El problema es que no existe una transparencia de por medio, el propósito de un fideicomiso es que tiene reglas claras, hay ciertos pasos y tiene mecanismos y muy complejos y candados para que estos fideicomisos se utilicen de manera correcta y adecuada. Para un propósito muy específico, el problema de haberlos extinguido es el mecanismos del gobierno central es de opacidad, tener acceso a recursos discrecional donde no existen reglas de operación, donde no saben decir en donde van a estar aplicados estos recursos", relató.

País en crisis económica

El Senador manifestó que el país se encuentra en una crisis económica por la manera de gobernar de Morena a través de Andrés Manuel López Obrador, incluso aseguró que las cosas pueden empeorar.

"Un tema muy preocupante, lo alertamos en su momento, quiero recordarle a la población que la situación en el país cada vez está peor, lo estamos viendo con el tema de la pandemia como el gobierno central no tomó acciones en su momento acciones que pudieran evitar las más de 86 mil muertes", añadió.

Cabeza de Vaca, anunció que ante la situación se van a revisar los fideicomisos y buscar interponer controversias constitucionales, donde participará el bloque confirmado por el PAN, PRI, MC y PRD.

"Falta mucho por hacer, vienen muchas batallas una intransigencia del gobierno central, por los legisladores del grupo mayoritario de Morena", por lo que recalcó que los diputados de Tamaulipas se tendrán que hacer responsables de sus votos y acciones.