Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 8 de octubre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa II, te compartimos los temas y actividades de este jueves 8 de octubre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa II:

Primero de secundaria

Lenguaje

¿Qué vas a aprender?

Seguramente en algún momento has tenido la necesidad de buscar información sobre un tema que te interesa y no has sabido cómo comenzar a hacerlo, por eso, repasarás cuáles son: los ingredientes de la investigación; aquellos elementos que se necesitan para localizar información sobre un tema específico.

También aquí encontrarás la receta secreta para formular preguntas que te permitan saber dónde y cómo buscar datos relevantes para desarrollar una investigación.

¿Qué hacer?

Comencemos por definir qué es la investigación. “La investigación es un proceso de descubrimiento, es decir, que se divide en etapas para llegar a revelar una serie de datos sobre algo que se quiere conocer. Sirve para recopilar información, datos y hechos, y tiene la finalidad de adquirir nuevos conocimientos o de ampliar los que se tienen sobre un asunto o tema de interés científico, social o tecnológico.”

Como todo proceso, se realiza de manera organizada y objetiva, se siguen una serie de pasos en un cierto orden, para descubrir algo, dar a conocer una realidad, entender un fenómeno o encontrar un resultado por medio de la investigación y el pensamiento crítico.

Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación

El Reto de Hoy

En tu cuaderno anota las siguientes preguntas:

¿Por qué es importante plantear un propósito al emprender la búsqueda de información sobre un tema?

de información sobre un tema? ¿Cuál es la utilidad de formular preguntas al buscar información sobre un tema?

al buscar información sobre un tema? ¿Dónde y cómo buscar información?

¿Cómo se determina si las fuentes de consulta son útiles para investigar un tema?

son útiles para investigar un tema? Y ¿cómo se distinguen las ideas relevantes de las que no lo son?

A lo largo de las sesiones, siempre que revises los temas relacionados con la elaboración de una investigación, considera estas preguntas y ve dándole respuesta.

Elabora un cuadro comparativo como el que te mostramos con el subtemas de los virus. Replícalo en tu cuaderno y complétalo con los datos del tema de tu elección.

No olvides que en la parte superior del cuadro se coloca el subtema general; en la columna del lado izquierdo, los subtemas específicos; y en la columna del lado derecho, las preguntas que formulaste con relación a todo aquello que te gustaría saber sobre tu tema. Es importante que esta clasificación se realice en orden lógico, es decir, de las preguntas más importantes a las menos importantes.

Actividades FOTO SEP

Segundo de secundaria

¿Qué vas a aprender?

Conocerás e identificarás qué es la energía, sus aplicaciones y cómo se conserva y se transforma.

La física es más sencilla de lo que parece, pues está en todos lados y en cualquier situación que se presente. Pasa lo mismo con la energía y sus transformaciones, están presente en todos lados y en todas las situaciones.

La energía ayuda a realizar funciones vitales, como la nutrición, y actividades diarias, como movernos y comunicarnos, entre otras. En esta sesión estudiarás el concepto de energía e identificarás algunas de sus manifestaciones y sus transformaciones.

¿Qué hacemos?

Reflexiona y anota las siguientes preguntas, para posteriormente identificar algunos ejemplos de energía en la vida real.

¿Qué es la energía?

¿En qué se transforma?

¿De dónde viene y a dónde va?

¿Se inventó o se descubrió?

¿Cómo se produce?

¿Se puede medir?

¿Cómo se mide?

Energía

Experimento. Barco de vapor

Elabora un modelo de un barco de vapor y analiza cómo cambia la energía.

Materiales necesarios:

Una lata sin abrir

Clavos

Martillo

2 trozos de alambre de 30 cm y 1 de 10 cm

Alcohol

Una jeringa

Un plato de plástico ligero y extendido

Una tina

Agua

Plastilina

Encendedor

Bolita de algodón

Procedimiento:

Primero, con un clavo y con ayuda del martillo, perfora la lata con un orificio pequeño. Espera a que salga el contenido, agitarlo ayuda mucho. Mientras esto pasa, continua con las bases de tu barco.

Para eso, con los 2 alambres de 30 cm, elabora unas bases para la lata, pasándola alrededor y cuida que queden del mismo tamaño.

Una vez que la lata este vacía con la jeringa introduce un poco de agua, y se montará en las bases. Con el alambre más pequeño haz una base simulando un resorte, para el algodón, el cual se mojará con alcohol.

Cambios de energía.

El Reto de Hoy

Ahora que cuentas con mucha más información, retoma las preguntas del inicio y contéstalas.

¿Qué es la energía?

¿En qué se transforma?

¿De dónde viene y a dónde va?

¿Se inventó o se descubrió?

¿Cómo se produce?

¿Se puede medir?

¿Cómo se mide?

Finalmente, investiga más sobre energía y por qué no, ¿de dónde llega la electricidad hasta tu comunidad?.

Tercero de secundaria

Química

Plantearás alternativas de solución a un problema detectado en tu comunidad relacionado con la salud y el ambiente. Reflexionarás:

Actividades FOTO SEP

Actividades FOTO SEP

Actividades FOTO SEP

Actividades FOTO SEP

¿Qué hacer?

Analizarás qué situaciones del siguiente video se presentan en tu comunidad.

El Reto de Hoy

Para seguir aprendiendo y construir ideas que sean útiles, te recomendamos que revises la siguiente información.

Agua. Semarnat.

Numeragua, México 2018.

Recuerda que la Ciencia siempre está en constante cambio y construcción de conocimientos y tú formas parte de ella.