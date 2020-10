Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 8 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 8 de octubre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este jueves, en la materia de Artes generarás sonidos y silencios con distintas partes de tu cuerpo y reconocerás sus diferencias. Exploraras posibilidades de silencio, la pausa activa y el movimiento. Jugarás con el silencio, moviendo la boca sin producir sonidos, y de forma misteriosa.

Noticias Relacionadas Aprende en Casa II se mantendrá el tiempo necesario, asegura Esteban Moctezuma

Con ayuda de un adulto, mamá, papá o alguien que te acompañe, busca un espacio libre de obstáculos para que puedas desplazarte de forma segura, también necesitarás un tubo de papel de baño. ¿Sabes lo que es el silencio?

El silencio es la ausencia total del sonido.

Noticias Relacionadas Regreso a clases presenciales en Puebla será REPROGRAMADO; ésta es la nueva posible fecha

¿Qué hacemos?

Actividad 1: El silencio

Imagina ser un objeto sin movimiento y en silencio, por ejemplo: Puedes ser una piedra, sentarte y quedarte sin moverte y en silencio ¿Qué otro objeto puedes hacer? Quizá un árbol, o una flor, recuerda que no debes moverte y hacer todo en silencio, ¿Listo? ¿Ya sabes qué vas hacer? mantente así durante 15 segundos.

¿Lograste mantenerte en silencio? repítelo, pero cambia de objeto, piensa en otro que pudiera ser y quédate más tiempo así, mantenlo por 30 segundos, muy bien, ya empezaste con el silencio ¿Qué te parece si ahora juegas?

Actividad 2: Estatuas de marfil

(Primera ronda) El juego que vas a realizar se llama “Las estatuas de marfil”. Recuerda que las estatuas son de piedra y están en silencio, pon mucha atención: Hay que cantar y cuando llegue la parte de “yo me quedo así”, te quedas sin movimiento como estatua.

La canción dice:

“A las estatuas de marfil

Uno, dos y tres así

El que se mueva baila el twist

Con su hermana la lombriz

Que le apesta el calcetín

Yo mejor me quedo así”

(Segunda ronda) Imagina que eres la estatua de algún animal que te agrade.

(Tercera ronda) Ahora serás una estatua alocada o rara.

(Cuarta ronda) Una estatua de viejita o viejito.

(Quinta ronda) Una estatua.

(Sexta ronda) Una estatua equilibrada (ya sea en un solo pie o en tres puntos).

(Última ronda) Realiza la posición que más te agrade.

¿Te gustó el juego? ¿Lograste ser el silencio? ¿Sabías que la música tiene silencios?

¿Tú crees que el silencio sirva en nuestra vida cotidiana? El silencio es necesario en tu vida cotidiana, ya que te permite concentrarte mejor en tus actividades, para poner atención. En las artes su función es de ser complementaria a la música y otras maneras de expresión.

En esta sesión aprendiste que el silencio existe en la música, y que también puedes jugar con él, descubriste que el silencio es importante y necesario para tu vida cotidiana, para concentrarte mejor y poner atención.

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

Este jueves en la materia de Inglés aprenderás acerca de señalización de la vía pública, por tu propia seguridad es importante que las obedezcas ya que te aconsejan en qué forma debes comportarte para no sobrepasar los límites de seguridad; por ejemplo, cuando cruzas la calle debes prestar atención a lo que te están diciendo las señalizaciones.

Para la sesión de hoy es necesario que tengas los siguientes materiales:

Notebook / cuaderno

Pencil / Lápiz

Color sheet green / hoja de color verde.

Color sheet yellow / hoja de color amarilla.

Color sheet red / hoja de color rojo.

Para esta clase es necesario recordar la clase anterior, en la cual aprendiste algunas de las palabras que hoy repasaremos, puedes consultar la clase pasada en el siguiente video:

¿Qué hacemos?

Hello! How are you? ¿Cómo están hoy? Qué bueno que estés muy bien y con muchas ganas de aprender inglés.

1. Narración sobre señalizaciones

When you are on the street you need to follow traffic signals and signs in order to avoid accidents. A traffic light for vehicles has red, yellow and green signals. Red signal means that vehicles must stop, a yellow signal means that vehicles need to wait and a green signal means that vehicles can move or go now. Pedestrian signals help pedestrians cross at intersections with traffic lights.

Before you cross the street, you stop look listen and think. Always cross at pedestrian crossings or corners, wait for the lights. You must stop at the corners. When the pedestrian light is red you must wait. don´t walk. When the light turns green you may cross the street, walk now. It is very important to follow traffic signals and signs in order to be safe and avoid accidents”. Very good! ¡Muy bien!

En la siguiente actividad tienes que completar con una palabra lo que significa cada color en el semáforo. Significado de los colores del semáforo. ¿Quieres practicar más?

Visita esta página: https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

5.2 15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

7.3 20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2