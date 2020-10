Claudia Sheinbaum desmiente salida de Layda Sansores de la alcaldía Álvaro Obregón

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desmintió los rumores sobre una supuesta salida de la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, para buscar participar en la contienda por Campeche.

"Se me hace muy raro, porque ayer hablé con Layda y estaba en su Alcaldía, no sé por qué dicen que no estaba ahí. Ella, así como cualquier otro servidor público, tomará su decisión frente a las próximas elecciones.

"En todo caso, si son de Morena tendrán que tomar la decisión el partido de cuáles son los tiempos, que están fijados por las leyes", sostuvo en conferencia de prensa.

Agregó que si algún funcionario busca contender por un cargo, debe llevar a cabo un proceso para garantizar las condiciones de gobernabilidad en el territorio.

"Es parte de la democracia en la Ciudad y en el país. Las reglas son muy claras", sostuvo la mandataria capitalina.

En tanto, ante la posibilidad de que algunos Alcaldes renuncien a su cargo para contender por otro de elección popular, Andrés Atayde, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, pidió a los funcionarios entregar buenos resultados y "no dejar botados a las y los vecinos en medio de la crisis sanitaria, económica y de seguridad que se vive en la capital del país".

"Desde Acción Nacional pedimos a los Alcaldes no ceder a la tentación de buscar un cargo público sin antes haber cumplido responsabilidad; que no cedan a la ambición política electoral personal y apliquen el chapulineo; los llamamos a ser transparentes, a no engañar ni a lucrar con la esperanza de las y los capitalinos", dijo el líder blanquiazul, a través de un comunicado de prensa.