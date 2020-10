¿BOA o FRENAAA? AMLO advierte de nuevo grupo opositor; lo llama 'FRENA 2'

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en La Mañanera sobre el surgimiento de un nuevo grupo opositor a su gobierno, el cual es encabezado por el empresario Claudio X. González y el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

Incluso el mandatario llegó a llamarlos como el "FRENA 2", en referencia al grupo de opositores encabezados por Gilberto Lozano que mantienen un plantón en el Zócalo y que piden su renuncia.

"También aprovecho para informarles, porque ya se hizo público que viene un nuevo movimiento, un Frenaaa II, encabezado por este señor Claudio X. González, o sea, todo se está cumpliendo; y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos", indicó.

No es la BOA

Sobre el mismo tema López Obrador fue cuestionado si se traba del BOA, grupo que fue dado a conocer desde la misma conferencia matutina.

"No, no es la Boa, es la BOA, no, se llama el Sí, se llama Por el Sí o Sí México, porque dicen que nosotros somos no, no, no, o sea, aquí es el finadito Héctor Suárez ‘no hay, no hay’, es que vienen por los billullos y aquí es no hay, no hay, no hay", respondió.

"A diferencia del Frenaaa, que nada más confrontan, ellos son propositivos, eso es lo que dicen en su documento. No sé si lo hicieron oficial", dijo el presidente que indicó que la información le fue envidada, ya que en redes sociales están convocando a manifestarse.

La convocatoria de este movimiento indica:

El gobierno es no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad, no a las víctimas, no a la salud, no a la educación, no a las mujeres, no a los tapabocas, no a ti, a tu futuro, a tus sueños, a tu crecimiento.

"Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve, son tan sinceros", dijo el presidente López Obrador que dijo que aunque usen cubrebocas ahorita no se pueden manifestar porque no existen las condiciones sanitarias.

