Abogados de Guerrero piden despedir que magistrados acusados de corrupción

Guerrero no puede y no debe ser el premio de consolación o “castigo” de funcionarios del Poder Judicial de la Federación señalados por actos de corrupción, sostuvo el presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Jorge Vela Carbajal.



En entrevista, Vela Carbajal señaló que los magistrados federales a los que se les han comprobado estos actos deberían estar en la calle y no impartiendo justicia en otros estados.



Respecto al magistrado Othón Manuel Ríos Flores, que fue cambiado de Tlaxcala a Acapulco refirió que no se trata de que “la Judicatura los mande a Guerrero porque ya tuvieron problemas en sus adscripciones de origen. Los envían para acá porque creen que aquí no los conocemos y de alguna manera no se les cuestionara o cómo”, indicó.



En este sentido, detalló que el de Othón Manuel no es el primer caso en que se realiza un cambio de adscripción al puerto por investigaciones de este tipo.



“Los han cambiado de Tlaxcala, Guadalajara y otras partes del país y los guerrerenses no merecemos que nos estén mandando a este tipo de gente porque eso no los inhibe de que aquí en Acapulco no cometan las mismas irregularidades”, abundó.



Asimismo, cuestionó la postura del Consejo de la Judicatura de la Federación pues a pesar de tener un procedimiento interno en relación a casos de corrupción de alguna manera “estarían buscando lavar la imagen de un magistrado que ya está manchado en un estado y nos lo quieren mandar a otro como una nueva oportunidad o un nuevo inicio para ellos”.



“Lo menos que podrían hacer (el Consejo de la Judicatura) es que sigan la investigación y los retiren de su cargo mientras dure (la indagatoria) y no que los premien-castigen mandándolos a otro lado.

Piden remoción del cargo

Primero deben darles la garantía de audiencia y después que determinen. Si resultan culpables que los remuevan de sus funciones de manera permanente o de ser inocentes los regresen a su lugar de adscripción de origen y no los dejen aquí (Acapulco)”.



Finalmente, insistió en que los magistrados vinculados con corrupción “causan un grave daño a la justicia” por lo que “deben ser separados de su cargo de manera permanente”.



En días pasados se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó una investigación sobre el magistrado de Tlaxcala Othón Manuel Ríos Flores quien es acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, sin embargo, al mismo tiempo también se ordenó su cambio de adscripción a Acapulco.



Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

