Obras en Acapulco en la ilegalidad

La obra del paso elevado anunciada y presupuestada en 50 millones de pesos por el gobierno de Acapulco es ilegal, informó el regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas del ayuntamiento, Javier Morlett Macho.



En conferencia de prensa, Morlett Macho indicó que el proyecto no fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano ni al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) para su análisis y viabilidad pero aun así la obra ya fue licitada.



“Los dos órganos que legitiman ejercer recursos económicos para esta obra no la aprobaron”, afirmó.





No hay estudios suficientes

Javier Morlett, detalló que la obra del paso elevado no aparece como una necesidad en los estudios realizados en el municipio sobre movilidad metropolitana en 2015.



En este sentido, el regidor señaló que realizar una edificación que no está en el Plan Director ni en ningún otro estudio es ir contra los reglamentos y con esto se viola el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.



Finalmente, comentó que la irregularidad de la obra se torna aún más grave debido a que actualmente se trabaja un nuevo plan de desarrollo urbano en el que tampoco se contempla la construcción de un paso elevado.



Dicha obra forma parte de una serie de acciones que fueron anunciadas como “grandes logros” de la alcaldesa Adela Román Ocampo en su segundo informe de gobierno, incluso aún cuando estas no han iniciado su construcción.