COVID-19: Industriales piden flexibilidad en requisitos para acceder fondos de apoyo

La aplicación del “Botón de emergencia” en Jalisco ante el aumento de casos de Covid-19 implicaría la muerte para muchas empresas e industrias de la entidad además que los apoyos que ha ofrecido el gobierno del estado para afrontar la pandemia, hasta estos momentos no se han entregado a las pocas compañías que han resultado beneficiadas.

Las industrias que han buscado ser beneficiadas con apoyos de diversos programas de la administración local, no han sido pocas, pero debido a que los requisitos son demasiados o muy estrictos, son contadas las que sí han resultado aprobadas para recibir los montos económicos, que además, son apenas justos como auxilio para ayudarles en la liquidez. Sin embargo, los que han resultado aprobados, al corte del 29 de septiembre y el 6 de octubre, aún no habían recibido apoyos, acusó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales (CCIJ), Ruben Masayi González Uyeda.

En rueda de prensa virtual, los presidentes de la Cámara Joyera, Sergio Gonzáles Velasco; de la Cámara de la Industria Mueblera, Abelardo Arreola Jiménez y Jocelyn Moreno, de la Cámara de la Industria Maderera, acompañaron al coordinador para hacer un llamado al Gobierno de Jalisco que flexibilicen los requisitos o al menos que no sean tan estrictos porque hay industrias que han intentado acceder a los fondos de apoyo económico por la pandemia, sin éxito y los que lo han logrado, hasta el corte del 6 de octubre y del 29 de septiembre en otros programas, no han recibido los recursos que les permitiría tener liquidez.

No tienen el apoyo necesario

De acuerdo con el informe presentado por el organismo, los proyectos seleccionados en Reactiva al 6 de octubre corresponden: 20 del sector industrial con un monto total de cuatro millones 922 mil 430 pesos, de una bolsa total de 110 millones de pesos. Del sector comercio y servicios, 382 con un monto total de 42 millones 395; mil 509 de una bolsa en general de 100 millones de pesos; 106 del sector exportación con un monto total de cinco millones 749 mil 788 pesos de una bolsa total de 14 millones de pesos además de 69 del sector artesanal con un monto total de cinco millones 200 mil 608 pesos de una bolsa total de 10 millones de pesos.

Respecto al programa Reinicia, al 6 de octubre se tienen aprobados mil seis proyectos por un monto total por 64 millones 920 mil pesos, pero quedan aún el remanente de cien millones 80 mil pesos, es decir, 60 por ciento de la bolsa total de 165 millones de pesos. De acuerdo con el análisis de los industriales, se desconoce los sectores a los que pertenecen las empresas.

El coordinador del CCIJ insistió que no se trata de acusar de malas intenciones al gobierno local y están conscientes que es imposible poder ayudar a todos las industrias y empresas, la economía ya no resistiría otro cierre y aunque se encuentran los programas de parte del gobierno dirigidos a las industrias, estos no son los adecuados, ni suficientes de acuerdo a los datos que se tienen de las mismas dependencias.

Del sector joyero, de las 480 empresas que existen en México, solo el 20 por ciento solicitó apoyo al gobierno y de este el 35 por ciento recibió alguna ayuda, ante este dato, el presidente Sergio Gonzáles, insistió que la administración federal debe apoyar a las empresas productoras nacionales por “porque vendrán los meses más fuertes de esta crisis”.

La Cámara Mueblera refirió que no tiene ningún registro de parte de sus agremiados que hayan recibido ningún apoyo del gobierno federal ni del programa Reinicia y del programa Reactiva fueron muy pocos los que solicitaron el apoyo de las que no han tenido respuesta.

Por: Mayeli Mariscal