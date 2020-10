Boletinarán a usuarios irresponsables en gimnasios de Nayarit

Ante el anuncio de reactivación para gimnasios y salas de entrenamiento en Nayarit, los dueños y encargados de estos sitios anunciaron que como medida especial para prevenir contagios del virus SARS-COV2, si un usuario o usuaria incumple las medidas sanitarias en alguno de estos negocios, no podrá acudir a ninguno otro.

"Si un socio no quiere acatar las normas, ese socio no podrá ingresar ni al gimnasio de nosotros ni a ningún otro gimnasio porque queremos trabajar junto con las autoridades para que no se de ningún contagio, por eso elaboramos nuestro propio protocolo", expresó Rafael Contreras Aguayo, representante del sector ante la mesa interinstitucional COVID.

Entre las medidas particulares de estos sitios -que sólo podrán abrir al 30% de su capacidad- contemplan que los socios utilicen dos toallas, la contratación de personal para desinfectar las máquinas, trabajarán por citas y habrá distancia entre el entrenador y las personas.

Contreras Aguayo señaló que existen más de 100 gimnasios y otras salas de entrenamiento, en Tepic y sus alrededores que fueron afectados la pandemia de COVID-19 y que a pesar de que abrirán al 30 por ciento será difícil que puedan recuperarse porque en algunos casos tendrán que reinvertir en equipo, en pago de rentas, personal, luz y otros servicios.

Finalmente hizo un llamado a los usuarios de estos establecimientos para atender las medidas y considerar que podría haber un aumento mínimo de precios debido a las dificultades enfrentan los empresarios.

Por: Karina Cancino

dhfm