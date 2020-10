"El Mijis" sufre ACCIDENTE en la carretera San Luis Potosí-Quéretaro

El diputado local potosino Pedro César "El Mijis" Carrizales Becerra resultó lesionado en un accidente carretero al mediodía de este martes en la Carretera 57 San Luis Potosí-Quéretaro.

De acuerdo a los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 80 de la citada vía federal y estarían involucrados al menos seis vehículos, entre ellos un tráiler.

Información proporcionada por asesores del legislador sin partido refieren que el vehículo en el que viajaba volcó, pero desconocen si los acompañantes del diputado resultaron lesionados de gravedad, aunque confían que "El Mijis" se encuentra con lesiones leves ya que alcanzó a hablarles por teléfono para pedirles que comenzaran los trámites con la aseguradora.

"Si alcanzó a llamar se me hace que no está tan mal, no sé en qué condiciones esté, pero los demás, sus cuates no sé cómo estén", señaló Oscar David Reyes Medrano, uno de sus asesores.

"Yo creo que sí está bien, me alcanzó a marcar y ahorita estoy viendo lo de la aseguradora, ahorita me acabo de comunicar nuevamente con él y me dice que no ha llegado ninguna ambulancia, que sí hay heridos porque hubo más coches", expresó Víctor García Mata, otro de sus asesores.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido algún saldo del accidente

Por Pepe Alemán