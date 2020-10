Director de seguridad y cinco policías son detenidos por ser considerados de alta peligrosidad en Nayarit

El director de seguridad pública del municipio de Compostela, Nayarit; Gibrán "N" y 5 policías municipales eran considerados criminales de alta peligrosidad y se les atribuyen los delitos de desaparición forzada de personas, lesa humanidad y delincuencia organizada; a ello se debió su detención hace poco más de 24 horas.

"Cabe destacar que dichos sujetos eran considerados objetivos de alta peligrosidad que tenían su zona de operaciones en el municipio de Compostela, donde fuerzas federales implementaron un operativo para cumplimentar las órdenes de aprehensión giradas por un juez federal", anunció la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

La dependencia boletinó la información en la que resalta, que estas capturas obedecieron a un convenio de colaboración con las Naciones Unidas (ONU) y otras entidades mexicanas y nayaritas

"En cumplimiento a la carpeta emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y al oficio de colaboración SF/572020 de la Fiscalía de Nayarit, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) aseguró al director de Seguridad Ciudadana del municipio de Compostela, y cinco servidores públicos por la comisión de los delitos de Desaparición Forzada de Personas, Lesa Humanidad y Delincuencia Organizada", informó.

Fueron detenidos en la cabecera municipal del sitio en mención, por mandamiento judicial: el director de Seguridad Pública de Compostela, Gibrán “N”, junto con: Edgar “N”, Miguel “N”, Francisco “N”, Nelson “N” y Angela “N”, quienes quedaron a disposición de autoridades federales.

"Al mando policíaco le fue incautada un arma de fuego, calibre 9 mm., con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, y una credencial de la institución, mismos que también quedaron a disposición del ministerio público", concluyó la SSPP.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer a qué grupo u organización criminal pertenecían estos ex servidores públicos y el período o caso en particular que detonó su búsqueda y captura; embargo se espera una conferencia de prensa en Tepic con el fiscal general, Petronilo Díaz Ponce Medrano para abundar detalles.