Conflictos de Morena no se van a resolver con proyecto de TEPJN: San Martín

Pamela San Martín exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que hay unas visiones encontradas entre el partido Morena y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que además tienen que ver con que el Tribunal cambia de opinión con mucha facilidad inusitada, decisiones que en el pasado ha convalidado o que ha aceptado de un proceso electoral que cambia de opinión sin más explicaciones.

En el caso de la dirigencia de Morena, San Martín afirmó que lo que se tienen una conducción de parte del Tribunal que tiene acciones de irresponsabilidad pensando en la Constitución.

Esto porque pide que se organice una encuesta, que la decisión de la dirigencia únicamente de la presidencia y de la Secretaría general se haga a través de una encuesta, mecanismo que no está previsto en los estatutos de Morena para la elección de dirigencias.

Después, reveló que es el INE quien debe llevar a cabo la consulta, cuando el propio partido es quien debe pedir la consulta el Instituto y que organice una encuestas.

Al respecto, El INE le pide a Morena que tiene como plazo hacerla en 45 días, y esto cae en proceso electoral cuando la ley explica que las renunciaciones no pueden hacerse en proceso electoral, en el que Morena le dice al INE que el padrón de militantes es solo un referente y "no garantiza nada", esto define quién tiene derechos de militancia.

Dijo además que se cambió el proyecto que se sometió a votación en el que se decidieron las actuaciones que se han llevado hasta al momento.

"Un partido político no puede decidir no tener un padrón de militancia y que no pase nada".