¿Cómo está siendo afectado el sector educativo y de construcción en la nueva normalidad?

El pasado 24 de agosto, dio inicio el regreso a clases, mismo que es totalmente diferente a lo tradicional, ya que millones de estudiantes no tuvieron clases presenciales como se tenía planeado,por la crisis sanitaria que ocasionó la pandemia por Covid-19 que continúa vigente en nuestros días, y hasta que exista un cambio por parte del Gobierno Federal para indicar que los alumnos pueden regresar a clases o que esté lista una vacuna contra la enfermedad, habrá un regreso escalonado a las aulas.

Por ello, el director de Multiplataformas, Isaías Robles, junto con José Luis Sánchez Macías, conversaron en la Mesa de opinión, "A Fuego Lento", con varios expertos para tratar los temas de las nueva normalidad en las escuelas privadas, los beneficios y consecuencias que ha tenido este nuevo sistema de aprender por parte de los estudiantes, y como segundo tema, el de la construcción.

Cierran escuelas privadas en México, ¿cuántas?

El ingeniero Alfredo del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, dijo desconocer el número total de las escuelas que cerraron, ya que la idea era iniciar las clases presenciales como lo había indicado el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sin embargo, esto no sucederá.

Al respecto, afirmó que las escuelas planeaban ver la opción de que las clases fueran de manera presencial, para no cerrar o no suspender el ciclo escolar, pero, ante la situación actual, las escuelas están tratando de cerrar, esto podrá verse en este mes. Ante la Secretaría de Educación Pública Federal y de cada estado , se tendrá que hacer un recuento de las escuelas se están reportando para entregar la documentación de los alumnos y que no queden al desamparo, entregar los RVOES, al igual que las escuelas que suspenderán su ciclo 20-21.

Deserción de alumnos inscritos

El experto señaló que el promedio de deserciones de las escuelas privadas ha sido poco más del 50% de todas las escuelas del país, y afirmó que hay escuelas en las que desertaron entre el 20-25%, y también hubo escuelas en las que les desertaron hasta el 70, esto significa que ha un promedio general del 50% en deserción de alumnos.

"No hay una escuela particular que no tenga problemas económicos".

Por ello, del Villar afirmó que de las escuelas que queden, tendrían que valorar cómo será el próximo financiamiento, los recursos que van a tener y todo apegado al estado de derecho, y hacer que participe el gobierno, ante la situación; además, señaló que las escuelas particulares son parte del sector educativo de la educación nacional, por lo que deben de participar todas las dependencias para ayudas a estas escuelas.

Dijo además, que harán que participe el sector privado que tiene interés en estar participando en las escuelas particulares, sobre todo por la deserción que hay.

Escuelas que no sobrevivirán

El experto calcula que alrededor de 15 mil escuelas de todos los niveles,donde hay deserción escolar y donde está la crisis económica, mismo que es donde habrá cierre de escuelas, en el que definitivamente van desaparecer, junto con las escuelas que van a suspender este ciclo escolar 20-21, y reanudarán hasta el siguiente ciclo.

Trabajadores afectados

Respecto a los profesores que fueron afectados, Alfredo del Villar señaló que un buen número de profesores, al igual que del personal administrativo.

"Se cuentan con alrededor de 500 mil personas trabajando en el sector educativo privado", señaló el experto.

¿Infraestructura pública tendrá capacidad de absorber a estudiantes de escuelas privadas?

En el marco donde 3 millones de estudiantes salen de las escuelas privadas, del Villar señaló que los estudiantes que migren a una escuela oficial, no puede estudiar nada más sin estar registrado, porque entonces no se llevaría la validación oficial,

Por ello, indicó que la mayoría se ha ido a inscribir a las escuelas oficiales, y en cada grupo habría entre 80 y 90 alumnos, capacidad que no puede soportar el sector oficial de poder absorber a tantos alumnos, en el que de hecho, las escuelas oficiales ya no están aceptando alumnos porque están sobresaturadas, teniendo como consecuencia que los padres manden a sus hijos a escuelas que están muy retirados de sus hogares.

"Cerca de un millón 100 mil estudiantes anuales desertan de las escuelas".

Luz a final del camino

Finalizó diciendo que hay negocios que están facilitando el servicio de internet y facilitando computadores a los alumnos, entre otros gestos que apoyan a la educación, además de evitar que los alumnos tengan problemas emocionales, mentales, y paulatinamente hacer el regreso a clases de manera presencial.

Plan de infraestructura en México

En Palacio Nacional fue anunciado el plan de Infraestructura, mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de inversión entre el gobierno federal y la iniciativa privada para realizar 39 proyectos de infraestructura por 297 mil millones de pesos.

Y para esto, en la mesa de análisis de "A fuego lento", conversaron con Eduardo Ramírez Leal, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción sobre el anuncio que se hizo el pasado lunes 5 de octubre.

El presidente de la CMIC dijo que el dar oportunidad para que dar oportunidad para que inviertan hoy los financieros que están con apetito en nuestro país lo vemos oportuno, necesario, no son todas las obras que quisiéramos que estuvieran enlistadas.

Indicó que desde la cámara se realizó una propuesta de 242 obras de todo tipo, algunas autofinanciables, otras que se tendrían que considerar en los siguientes presupuestos de egresos de la federación.

"Esto es alentador ya que el gobierno esté propiciando, que lo esté alentando, que se hable de cumplimiento de estado de derecho, de certidumbre, todos estos temas tan importantes para reactivar una industria que ha estado muy golpeada en los últimos años". señaló

Dijo que en este año y derivado de la emergencia sanitaria, los números han sido preocupantes, en el que se tienen muchas micro, pequeñas y medianas empresas, las que no ya cerraron, y algunas están a punto de hacerlo, además, hay otras que pudieron sostener sus colaboradores, pero lo que ellos piensan es que le falta visionar el ingrediente de inclusión.

“Sí es poco el llamado de proyectos hoy”, dijo el presidente, y señaló que vendrán otros en los siguientes meses, en el que se les hizo sabe de la infraestructura carretera, portuaria, de energía, infraestructura hidráulica.

"Nosotros lo que opinamos es necesitamos, adicional a esto, una política pública de inclusión a muchas de las empresas que hoy difícilmente pueden participar en proyectos de este tamaño”, afirmó Ramírez.

Entonces...¿qué necesitan?

Ramírez Leal señaló que lo primero que se tiene que realizar, es celebrar que al gobierno le interese que los privados inviertan en obras y se recurra a impulsar a que financieros les interese invertir.

¿Cuántos se involucran en el sector de la construcción?

Afirmó que en temas de infraestructura, están involucrados desde los temas carreteros, portuarios, aeroportuarios, ferroviarios, o temas de infraestructura hidráulica, o temas de energía; en muchos interviene la construcción.

Insistió como primer lugar; que la gran oportunidad de este esquema de participación privada, y en el que falta una política pública de inclusión a todos los tamaños de empresas constructoras si las queremos desarrollar, si se quiere continuar con el 96% de micro, pequeñas y medianas.

Se generarían empleos con la creación los 39 proyectos

Ramírez Leal, afirmó que el que se generen empleos es muy especulativo, en el que estos proyectos de inversión pueden generar empleo directo e indirecto en una cantidad muy interesante, pero lo mejor es que todos deben acudir a que sean empleos en muchas partes del país, que no se concentren en empresas, mayoría de ellas asentadas en la capital.

Es muy especulativo esto. Ya se habló de una cantidad, la dijeron tanto el secretario de Hacienda, y nosotros lo que queremos es ser mejor cautos y hablar de que estos proyectos de inversión pueden generar empleo directo e indirecto en una cantidad muy interesante, pero lo mejor es que todos debemos acudir a que sean empleos en muchas partes del país, que no se concentren, repito, en empresas, la mayoría de ellas, asentadas en la Ciudad de México.

"hoy también los industriales de la construcción de todo el país se ven relegados cuando se acude solamente a las grandes obras encajonarlas solamente en pocos empresarios y luego también que no haya la oportunidad porque muchos proyectos del gobierno se están ejecutando a través de la Sedena", explicó.

Balance pandemia

Explicó que en la industria de la construcción, reportaron que a principios de junio se habían perdido alrededor de 500 mil empleos directos e indirectos de la industria, de ellos, se han recuperado alrededor de 200 mil, datos derivados del Centro de Estudios Económicos de la Construcción, y no solamente lo que está enunciado en el Seguro Social.

"hay mucho del empleo que genera la industria de la construcción que no están localizados en el rubro de construcción, está en transformación", señaló.

Escucha la entrevista completa aquí:

