Ante desatención del Gobierno Federal, Enrique Alfaro destina 10.5 mdp para comprar medicamentos oncológicos

El Gobierno Federal ha desatendido las necesidades que padecen los enfermos con cáncer, a pesar de que su vida corre peligro, por ello el Gobierno de Jalisco ha destinado 10 millones 546 mil 806.50 pesos a nueve organizaciones civiles que atienden a los pacientes oncológicos para que reciban sus tratamientos de manera oportuna.

Con estos recursos, más de mil 500 pacientes diagnosticados podrán dar la batalla para vivir. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez fue categórico al decir que con la salud no debe haber regateos.

Alfaro lamentó que el Gobierno Federal no sea sensible a esta realidad que viven miles de familias y garantizarles el derecho a la salud y a la vida.

“Es increíble el que tengamos que estar en este ejercicio atendiendo una realidad que no debería de ser, no hay justificación alguna para que el Gobierno de la República rehúya a su responsabilidad en este tema. No es ni siquiera un tema de debate político o de diferencias entre los titulares del Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal, es un asunto de carácter ético, que no tiene justificación para no atenderse de la forma correcta”.