AMLO: "Gracias a la beca, terminé de milagro la escuela"

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una confesión muy importante con la que busca crear conciencia a padres e hijos que no aprovechan del todo la escuela pública.

"Si no fuese por las becas, muchísimos no podrían estudiar. Yo estoy aquí, llegué a ser presidente porque estudié con una beca, si no, no hubiese yo terminado la escuela. La terminé de milagro, y eso por el apoyo", fueron las palabras de López Obrador en conferencia.

AMLO ha mantenido el apoyo hacia los jóvenes con las becas que otorga el gobierno en su sexenio y el recuerdo de su época como estudiante es una motivación para mantener la ayuda a ellos.

La educación pública debe ser gratuita

Andrés Manuel López Obrador explicó que la educación pública debe mantenerse como un derecho gratuito para todos y enfatizó que no tiene ningún problema en la forma en cómo operan las escuelas privadas.

Durante la conferencia afirmó que no tiene derecho de entrometerse en cómo operan las escuelas privadas, ya que hay gente que cuenta con los recursos para poder pagar otro tipo de educación.

"El que tiene para pagar una colegiatura está en su derecho de hacerlo, pero el Gobierno tiene la obligación de garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo", sentenció López Obrador.