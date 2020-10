Tendremos que pagar algo que no pedimos", dice Cuéllar sobre encuesta de Morena

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, aseguró que se inició mal el proceso electoral para elegir al nuevo presidente o presidenta que estará al frente del partido que encabeza la Cuarta Transformación.

En entrevista radiofónica para el programa “Me lo dijo Adela”, que el líder del partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador se pronunció respecto a este proceso dentro de Morena.

En la conversación con Adela Micha, Cuéllar destacó que todo comenzó irregular desde que se dio a conocer la sentencia del Tribunal para hacer una encuesta; sin embargo, destacó que ha acatado las sentencias del Tribunal a pesar de no estar de acuerdo.

Esto es una especie de asalto porque excluye nuestros órganos ejecutivos y le asigna todo al INE (...) He cumplido las sentencias del tribunal, la mayoría no me han gustado pero ahora el tribunal con la mano el la cintura anuló este proceso para la elección”, aseveró para El Heraldo Radio.