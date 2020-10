Volcán Popocatépetl registra emisión constante de vapor de agua, gas y ceniza

Durante las últimas horas de este sábado y a partir de las 05:30 horas de este domingo, el Volcán Popocatépetl ha registrado la constante emisión de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, por lo que autoridades de protección civil han pedido no acercarse a las faldas de este volcán .

Las emisiones de gas, agua y ceniza se desplazan hacia el Sur y Suroeste, por lo que el semáforo de alerta se encuentra en Amarillo Fase 2.

Cabe señalar que el volcán una intensa actividad en un lapso de 24 horas, periodo en el que se contabilizaron diversas exhalaciones que estuvieron acompañadas por columnas compuestas por vapor de agua, gases y ligeras cantidades de ceniza.

Amariilo Fase 2

El Cenapred dio a conocer que la actividad registrada por el Popocatépetl se encuentra dentro de los parámetros de la Alerta Amarillo Fase 2, sin embargo, se ha pedido a los ciudadanos mantenerse alerta y acatar las medidas de protección civil.

Para este domingo se contempla que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance.

Caída de ceniza

Ante la caída de ceniza se recomienda cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo, barrer y retiras la ceniza de techos y azoteas, patios y calles.

No realizar actividad al aire libre, cubrir tinacos, cisternas y depositos de agua para que no se contaminen y cerrar las ventanas el mayor tiempo posible.

