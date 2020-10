Policías de Campeche denuncian desvió de recursos de programas FASP y FORTASEG

Más de 253 millones de pesos provenientes de los programas Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) 2021 no han sido aplicados correctamente por la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM), denunciaron policías que exigen una auditoría federal.

Los agentes que omitieron sus generales para evitar represalias, señalaron que urge una revisión exhaustiva a la aplicación de los recursos del FASP y FORTASEG que contempla un bono mensual, aumento de sueldo, becas y demás, pero que se niegan a proporcionar.

Explicaron que la actual administración los obliga a firmar nóminas con cantidades que nunca reciben, además de que no les brindan las prestaciones y servicios que establece el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, ni beneficios como el pago por servicios funerarios, acceso a préstamos y el derecho a un aumento salarial cada determinado tiempo, lo que coloca a la Policía Campeche entre los cinco peor pagadas de las 32 entidades federativas.

Destacaron que un agente de Campeche gana 9 mil 418 pesos mensuales en promedio, mientras que el promedio nacional es de 13 mil 187 pesos.

Para concluir, los uniformados advierten que el dinero de los programas federales lo están guardando para las próximas campañas electorales, ya que existe el fuerte rumor que el actual secretario de Seguridad Pública y anterior secretario de Gobierno en la administración de Fernando Ortega Bernés, Jorge Argáez Uribe, aspira a una diputación local.

Irregularidades en auditorías anteriores

Durante el desarrollo de una revisión practicada en 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones normativas en el municipio de Campeche.

Entre las anomalías detectadas por la autoridad federal destaca que Campeche no proporcionó documentación que acreditara el registro contable de los ingresos recibidos del FORTASEG en 2017, ni de las transferencias del mismo a la SEFIN para la ejecución de los recursos, como resultado del Convenio de Coordinación; tampoco incluyó en su Cuenta Pública 2017 la información relativa a la aplicación de los mismos.

En el caso específico de la SSPCAM, señala que la corporación contó con un Programa Anual de Evaluación (PAE), el cual se consideró para los recursos del FORTASEG 2017; sin embargo, no presentaron evidencia documental que amparara los resultados de la evaluación.

Además, la ASF detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 523 mil 302.96 pesos, por el otorgamiento de anticipo a un proveedor que no entregó los bienes y servicios convenidos con el estado y por no haber hecho efectiva la póliza de fianza por concepto de cumplimiento de la entrega de la prestación de los servicios.

En atención a los hallazgos determinados, la ASF remitió el oficio número SC/DGAG/EASF/2018/02247 de fecha 19 de junio de 2018, "mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado".

Tan solo en 2019, la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche recibió la cantidad de 167 millones 774 mil 232 pesos, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

¿Qué es el FORTASEG?

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) se reestructuró y a partir del ejercicio 2016 se convirtió en el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG).

El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el fortalecimiento de los temas de Seguridad.

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia, y en general, apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.

Entre los lineamitos que debe de seguir la SSPCAM destacan informar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, sobre las acciones realizadas con este recurso, así como publicar en su página de Internet el avance en el ejercicio de los recursos que les fueron otorgados para transparentar el ejercicio de los mismos.

Una de las obligaciones más importantes de la SSPCAM es entregar a cada elemento el monto total del Fortaseg, incluyendo sus rendimientos financierons, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que reciba los recursos de la Federación.

Por: Joel Ynurreta