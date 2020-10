Cuauhtémoc Blanco recibió un estado saqueado, tendrá siempre el respaldo del Gobierno Federal: AMLO

Al iniciar la octava gira oficial en el estado de Morelos, esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo va a contar siempre con el respaldo y apoyo del Gobierno federal para sacar adelante a Morelos, debido a que recibió un estado en banca rota.

Agregó que al haber recibido una entidad saqueada, la administración estatal ha encontrado muchas resistencias para avanzar, principalmente de quienes pretenden regresar al poder para gozar de fuero, y para ello atacan constantemente al Gobernador.

La gira de trabajo comenzó en la zona sur del estado, donde López Obrador y Blanco Bravo inauguraron la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez García" sede Tlaltizapán.

Además indicó “vamos a seguir trabajando de común acuerdo con el Gobierno del estado, con los gobiernos municipales. De manera muy especial apoyando al gobernador Cuauhtémoc Blanco.





En su intervención, el jefe del Ejecutivo local, mencionó que igual como lo hace el Gobierno federal, “en Morelos seguimos luchando contra vestigios de corrupción que nos heredaron y que son recuerdo de un pasado abusivo” que aún se encuentra arraigado en algunos sectores.

“Aprovecho para reiterarle que en Morelos la justicia no es negociable ni será moneda de cambio para intereses políticos (…); con el apoyo de su Gobierno, ante usted me comprometo a que no nos temblará la mano ni descansaremos hasta llevar ante la justicia a quienes hasta hoy se han burlado de la Ley”.