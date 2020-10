Alianza PAN-MC no se ha caído: señala diputado Donaldo Colosio

Pese a que se ha comentado que una posible alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) se habría “caído”, el diputado local Luis Donaldo Colosio aseguró que está sigue.

En entrevista con José Luis Portugal para De Frente en Nuevo León, Colosio -quien suena como posible candidato a la gubernatura bajo esta posible alianza- recordó que las alianzas se definen a nivel nacional, y las dirigencias de ambos partidos en el país siguen en discusiones sobre esta posible alianza.

Esto, después de que el Senador emecista Samuel García comentara que la alianza entre los dos partidos ya no iría en Nuevo León. Cabe señalar que García es uno de los aspirantes a la gubernatura del estado en los próximos comicios del 2021, sin embargo ha trascendido que los panistas no apoyarían la alianza si se postula al todavía Senador.

“Lo que sabemos es que se busca crear este frente común para ser una oposición responsable frente a otros proyectos políticos que no van acorde al bien del país y del estado”, mencionó Colosio.

Hay aspiraciones políticas

Cuestionado específicamente sobre si tiene o no aspiraciones políticas, el legislador insistió en que agradece el respaldo que el partido le ha dado, y aunque sí reconoció tener aspiraciones políticas, no ha definido a qué puesto de elección popular estaría aspirando.

“Yo no tomaría ninguna decisión por la cual no estaría 100 por ciento seguro de que está dentro de mis posibilidades. Lo que yo sé es que en su momento, voy a poder informar. Pero por respeto a los tiempos electorales, a la ley y a la gente, que en este momento no quieren ver a un legislador en funciones pensando en el siguiente puesto, no menciono nada”.

Y agregó que no le molestaría trabajar en un proyecto político con el PAN, ya que reconoce al partido como una “oposición responsable”, y no difieren de ideologías.

